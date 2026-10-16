Thủ khoa đạt 40/40 điểm thi học sinh giỏi của Hà Nội

Hải Nam hiện là học sinh lớp 12 Tin 1, trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam (Ams). Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chiều 13/10, em dẫn đầu ở môn Tin học bảng B (chương trình chuyên).

Khi màn hình cổng tra cứu hiện lên số điểm 20/20 cho cả hai ngày thi, nam sinh đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Em đoán sẽ được điểm cao, nhưng vẫn khá bất ngờ vì kết quả này", Nam nói.

Nam đánh giá đề thi ở cả hai ngày không quá thách đố, song cũng có bài khiến em mất hơn một tiếng để xử lý. Chẳng hạn, bài thứ 5 - bài cuối cùng của ngày thi đầu tiên - có độ khó "bất thường" so với đề thi năm trước. Bài đặt giả thiết về một mạng lưới hành tinh và tàu vũ trụ, yêu cầu thí sinh sử dụng thuật toán để xác định những trường hợp tàu có thể di chuyển giữa hai hành tinh mà không gặp giới hạn về tải lượng.

Vì đặt mục tiêu đạt ít nhất 19/20 điểm cho ngày thi đầu, Nam không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Sau 10 phút suy nghĩ, em chợt nhận ra một hướng đi khá giống với một bài đã làm trước đây. Cuối cùng, Nam mất khoảng 30-40 phút để viết thuật toán, còn vừa đủ 15 phút để kiểm tra lại các đoạn mã (code).

Hoàng Hải Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hai năm trước, Nam là thủ khoa đầu vào lớp 10 chuyên Tin của trường Ams. Vì đam mê và được cô chủ nhiệm định hướng, em dành nhiều thời gian học lập trình, cả tự học và tới các trung tâm. Với Nam, việc dùng thuật toán để giải những vấn đề trong tin học rất hấp dẫn, giống như giải những câu đố phức tạp.

"Các bài toán này lồng ghép rất nhiều kiến thức toán học. Em phải dùng tư duy logic để tối ưu bài toán, và áp dụng đa dạng thuật toán nhằm giải quyết vấn đề", Nam giải thích.

Mỗi ngày, Nam dành ít nhất 2-3 tiếng để luyện code. Ngoài bài tập do các thầy cô giao trên lớp, Nam mày mò thêm trên các trang web về tin học, đều đặn code 1-2 bài mỗi ngày để giữ phong độ.

Khi thi thật, Nam duy trì chiến thuật làm chắc chắn để "ăn" trọn điểm những phần dễ, sau đó mới sang những bài đòi hỏi code mạnh tay và thuật toán phức tạp hơn.

Ngoài niềm yêu thích với môn học, Nam cũng nhìn nhận vì được ở cạnh nhiều bạn bè rất giỏi và chăm chỉ, em được truyền nhiều động lực để phấn đấu và không tụt lại phía sau. Hai năm qua, Nam gặt hái hàng loạt thành tích như giải nhất Hội thi Tin học trẻ miền Bắc, giải ba Hội thi Tin học trẻ quốc gia, huy chương bạc Olympic Tin học miền Trung-Tây Nguyên, giải ba học sinh giỏi quốc gia 2025,...

Dù vậy, Nam tự nhận mình không phải tuýp "cắm mặt vào học". Ngoài giờ lên lớp, em vẫn phân bổ thời gian để tham gia câu lạc bộ tin học của trường, bên cạnh những sở thích riêng như chơi điện tử, đi bơi, đánh cầu lông,...

Đồng hành cùng Nam suốt ba năm, cô Lê Thị Thúy, giáo viên chủ nhiệm, cho biết học trò luôn thể hiện sự xuất sắc ở môn Tin học với điểm trung bình là 10. Điểm mạnh của Nam là sự bình tĩnh, kiên trì trước những bài toán khó, chưa tìm ra lời giải ngay lập tức.

Trong quá trình ôn luyện, Nam thường quay lại xem xét bài toán sau những lần thử chưa thành công, phân tích những điểm sai sót trong tư duy và thử một hướng khác. Nam cũng có thói quen chia nhỏ các bài toán phức tạp để tìm logic đằng sau, rồi giải quyết từng bước một cách có hệ thống.

"Theo thời gian, tôi nhận thấy em ngày càng sâu sắc hơn trong cách phân tích vấn đề và tự tin hơn khi tự mình tìm kiếm lời giải", cô Thúy nhận xét.

Trước mắt, Nam sẽ tiếp tục ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay. Em cũng ấp ủ kế hoạch du học Singapore hoặc Đài Loan (Trung Quốc), theo học các ngành liên quan tới kỹ thuật.