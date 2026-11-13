Ngôi trường có hiệu trưởng vừa bị bắt ở Huế từng dính lùm xùm thực phẩm nghi có dòi, học sinh bị đánh tím chân

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Huế) bị bắt

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Phú Xuân, TP Huế. Ảnh: Đ.D.

Ngày 12/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Cát Hoài Bảo - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cho biết ông đã được UBND phường Phú Xuân phân công tạm thời phụ trách điều hành nhà trường từ đầu tháng 11/2026, thay Hiệu trưởng Dương Quang Nam.

Theo nguồn tin riêng của PV từ UBND phường Phú Xuân, cơ quan công an vừa qua đã thông báo cho địa phương về việc bắt tạm giam ông Dương Quang Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, để phục vụ công tác điều tra.

Ít ai biết, trong năm 2020, trên trên cương vị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP Huế - ông Dương Quang Nam từng phải xử lý hai vụ bê bối: vụ thực phẩm nghi có dòi và vụ một học sinh lớp 1 bị giáo viên đánh tím chân bằng thước.

Sinh vật giống như dòi trong bụng con gà được xác định là sâu canxi. Ảnh: PHCC

Cụ thể, vào tháng 1/2020, dư luận ở TP Huế xôn xao trước sự việc phụ huynh phát hiện thịt gà nghi có dòi dùng để phục vụ bữa ăn cho học sinh bán trú ở Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Vụ việc khiến các phụ huynh lo lắng về chất lượng thực phẩm bữa ăn trưa tại trường.

Qua tìm hiểu được biết, sự việc bắt nguồn vào ngày 5/1/2020 khi trường Tiểu học Trần Quốc Toản tổ chức buổi họp phụ huynh. Tại đây, một số phụ huynh lớp 3/7 của nhà trường bày tỏ lo ngại khi có thông tin thực phẩm cho học sinh bán trú của trường, cụ thể là thịt gà bị phát hiện có sinh vật lạ như dòi. Bức ảnh chụp cho thấy, trong bụng con gà đã được sơ chế có vật giống loài dòi khiến nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng.

Trước sự việc này, ông Dương Quang Nam - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho biết, sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, ngày 6/1/2020, Phòng GDĐT TP Huế (cũ), Ban Giám hiệu nhà trường cùng bộ phận tiếp nhận thực phẩm của trường đã có buổi làm việc với ông Hồ Đắc K. (ở xã Phú An, huyện Phú Vang cũ) là đơn vị cung ứng gà cho trường trước sự chứng kiến của Ban Chấp hành Hội phụ huynh học sinh để làm rõ sự việc có hay không có dòi trong thịt gà. Ông K. cho biết, dị vật giống dòi trong bụng gà thực chất là sâu canxi dùng làm thức ăn chăn nuôi, bị sót lại do sơ suất trong quá trình làm sạch nội tạng. Sau sự việc, ông đã xin lỗi và cam kết chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Vết bầm đỏ trên tay nam sinh lớp 1. Ảnh: GĐCC

Nhà trường sau đó chấm dứt hợp đồng mua thịt gà từ đơn vị cung ứng của ông K.

Đến đầu tháng 11/2020, anh Nguyễn Đình Q. (phụ huynh cháu Nguyễn Đình Minh Q., khi đó học lớp 1/2 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản) có đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng TP Huế phản ánh việc cháu bị giáo viên chủ nhiệm bạo hành, gây thương tích và bầm tím tay, chân.

Sau khi xác minh vụ việc, ông Dương Quang Nam – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã có quyết định kỷ luật khiển trách đối với giáo viên Ngô Ngọc Mỹ N. vì hành vi dùng thước đánh học sinh.