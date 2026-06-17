Học sinh lớp ba cầm dao truy đuổi cô giáo sau khi bị mắng

Vụ việc xảy ra hôm 13/6 tại một trường tiểu học ở huyện Mueang, tỉnh Sakon Nakhon. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cậu bé mặc đồng phục học sinh cầm dao rựa đuổi theo một nữ giáo viên, buộc cô phải bỏ chạy và kêu cứu.

Theo nhà hoạt động xã hội Ton Or Pen Nueng, trước đó học sinh 9 tuổi xảy ra xích mích với một bạn cùng lớp. Giáo viên chủ nhiệm đã can ngăn và khiển trách em, đồng thời thông báo sự việc cho phụ huynh rồi cho cậu bé về nhà.

Tuy nhiên, không lâu sau, cậu bé quay lại trường với một con dao rựa và tìm cách tấn công nữ giáo viên vừa mắng mình. Nhiều học sinh chứng kiến vụ việc đã bật khóc và hoảng sợ.

Một nhân viên bảo vệ của trường sau đó dụ cậu bé ra khu vực gần sân chơi rồi kiên nhẫn thuyết phục em buông hung khí. Nhờ sự can thiệp kịp thời, vụ việc không gây thương tích cho ai.

Người dân địa phương cho biết cậu bé từng nhiều lần có hành vi bạo lực như bắt nạt bạn học, đe dọa và ép các học sinh khác đưa tiền. Nhà trường đã nhiều lần làm việc với gia đình để tìm cách xử lý.

Cậu bé từng bị đình chỉ học và được sắp xếp học trực tuyến. Tuy nhiên, sau khi trở lại trường, các biểu hiện bất thường được cho là ngày càng nghiêm trọng.

Học sinh (phải) cầm dao đuổi theo cô giáo (trái) trong khuôn viên trường. Ảnh: CCTV

Ngày 15/6, ông Sathan Waree, Giám đốc Văn phòng Giáo dục Tiểu học khu vực Sakon Nakhon 1, đã đến trường để xác minh vụ việc và chỉ đạo các biện pháp hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Ban giám hiệu khẳng định an toàn của học sinh và giáo viên là ưu tiên hàng đầu. Nhà trường đã mời cảnh sát cùng lãnh đạo cộng đồng địa phương đến làm việc để thảo luận các biện pháp phòng ngừa nhằm tránh tái diễn sự việc.

Giới chức cũng phối hợp với bệnh viện và cơ sở y tế địa phương để đảm bảo học sinh liên quan được điều trị theo phác đồ, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe và hành vi. Cơ quan bảo vệ trẻ em, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan đang đánh giá hoàn cảnh gia đình cũng như điều kiện sống của nam sinh để xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp.