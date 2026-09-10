Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn về tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa chủ trì cuộc họp về tình hình in, phát hành và cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Bảo đảm đủ SGK, không để ảnh hưởng việc dạy học

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm, phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) cục bộ tại một số địa phương, khiến phụ huynh, học sinh gặp khó khăn trong việc tìm mua sách phục vụ học tập.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan báo cáo cụ thể thực trạng cung ứng SGK; những khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân khách quan, chủ quan và giải pháp khắc phục, bảo đảm cung ứng đầy đủ, ổn định SGK cho học sinh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình in, phát hành và cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần xác định rõ quy trình cung ứng SGK ra thị trường; đánh giá khả năng của hệ thống đại lý, nhà sách trong việc đưa sách đến vùng sâu, vùng xa; làm rõ trách nhiệm của các đại lý, cơ cấu giá SGK và cơ chế mua sắm, đấu thầu tài sản công đối với SGK.

Theo báo cáo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến ngày 9/9, đơn vị đã phát hành 235,6 triệu bản SGK và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Tình trạng thiếu SGK cục bộ hiện nay được xác định do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cơ sở giáo dục, cùng một số vướng mắc về lộ trình và vận hành.

Quản lý, cung ứng SGK như mặt hàng thiết yếu

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc để xảy ra tình trạng chưa đủ SGK cho học sinh cho thấy còn bất cập trong công tác dự báo, đặt hàng, sản xuất, dự trữ, điều phối và phân phối.

"Vấn đề quản lý, cung ứng sách giáo khoa phải được quản lý như đối với mặt hàng thiết yếu, đặc thù không đặt nặng yếu tố lợi nhuận mà quan trọng nhất là cung cấp kịp thời, đầy đủ, với giá cả do nhà nước quản lý chặt chẽ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan báo cáo cụ thể về thực trạng cung ứng sách giáo khoa. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các địa phương, chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, xác định cụ thể địa bàn, số lượng SGK còn thiếu và nơi đang tồn dư để tổ chức in bổ sung, điều chuyển, cung ứng kịp thời, bảo đảm mọi học sinh có đủ SGK, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo nhà cung cấp, đại lý công khai điểm bán có hàng, số điện thoại/hotline, kênh đặt hàng trực tuyến; cung cấp địa chỉ khai thác SGK, tài liệu điện tử để phụ huynh, học sinh biết. Đồng thời, thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh, có bộ phận thường trực 24/7 tiếp nhận phản ánh và điều phối sách đến từng điểm nóng.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn diện công tác quản lý nhà nước về SGK, từ xác định nhu cầu, sản xuất, dự trữ, phát hành, phân phối đến kiểm tra, giám sát; xây dựng phương án dự phòng hợp lý, không phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng đặt mua của các đơn vị trung gian.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý sản xuất, dự trữ, phát hành, giá SGK, bảo đảm công khai, minh bạch, hợp lý và tiết giảm tối đa chi phí trung gian không cần thiết.

Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc kinh doanh SGK, rà soát vấn đề cạnh tranh trong hệ thống phân phối và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

UBND các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra đến từng cơ sở giáo dục, không để học sinh thiếu SGK; phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành vận chuyển, điều chuyển, cung ứng kịp thời, đồng thời rà soát, tổng hợp chính xác nhu cầu SGK trên địa bàn gửi Bộ GD&ĐT.