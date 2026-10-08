Chính phủ yêu cầu bảo đảm học sinh không đỗ lớp 10 công lập vẫn được đi học

Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 9, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm mọi học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu bảo đảm cả những học sinh đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở nhưng không trúng tuyển vào trung học phổ thông công lập vẫn được học tập ở các loại hình trường và chương trình giáo dục phù hợp, theo quy định.

Thí sinh Hà Nội làm thủ tục thi lớp 10 công lập hồi cuối tháng 5. (Ảnh: Minh Đức)

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác được Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo là tiếp tục cung ứng sách giáo khoa đáp ứng nhu cầu của học sinh và yêu cầu dự phòng, nhu cầu sách thư viện của các trường phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần khẩn trương xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Việc triển khai phải phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Mục tiêu là hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học.

Liên quan đến đội ngũ nhà giáo, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, điều chỉnh quy định về chế độ làm việc, định mức giáo viên, người làm việc trong các cơ sở giáo dục bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông, từng cấp học, loại hình trường, đặc điểm vùng miền và biến động về quy mô học sinh.

Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ban hành theo thẩm quyền các quy định, hướng dẫn về các định mức trong lĩnh vực giáo dục bảo đảm phù hợp, hiệu quả; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với trường hợp vượt thẩm quyền (hoàn thành trong tháng 10 và theo tiến độ của các nghị định của Chính phủ).

Đối với công tác bảo đảm chất lượng bữa ăn học đường, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương triển khai ngay những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, phải xác định rõ trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương các cấp trong việc quản lý, giám sát chất lượng bữa ăn học đường.

Chính phủ lưu ý chính quyền địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, bảo đảm chất lượng để cung ứng dịch vụ bữa ăn học đường; tuyệt đối không để mất an toàn thực phẩm, tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần phối hợp với các bộ ngành rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 66/2025 quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách (báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 11).