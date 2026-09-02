Những chính sách giáo dục đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 9

Các quy định tập trung vào việc chuẩn hóa đội ngũ, đổi mới chương trình và học liệu, hoàn thiện khung trình độ quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực giáo dục.

Nhà giáo đã nghỉ hưu tiếp tục tham gia giảng dạy nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Ảnh minh họa

Nhà giáo nghỉ hưu được tiếp tục giảng dạy

Một trong những chính sách đáng chú ý từ ngày 1/9 là quy định cho phép nhà giáo đã nghỉ hưu tiếp tục tham gia giảng dạy nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Thông tư 59/2026/TT-BGDĐT tạo cơ sở pháp lý để nhà giáo đã nghỉ hưu tiếp tục giảng dạy. Nhà giáo nghỉ hưu muốn được ký hợp đồng toàn thời gian phải đáp ứng các điều kiện về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; không trong thời hạn bị xử lý kỷ luật, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hình phạt khác.

Bên cạnh hình thức hợp đồng toàn thời gian, nhà giáo đã nghỉ hưu cũng có thể tiếp tục giảng dạy theo hình thức thỉnh giảng.

Chính sách này được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để các cơ sở giáo dục sử dụng nguồn nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm, đồng thời giúp những nhà giáo đã nghỉ hưu tiếp tục đóng góp cho hoạt động đào tạo.

Siết yêu cầu đối với tài liệu giáo dục mầm non

Thông tư 60/2026/TT-BGDĐT quy định chặt chẽ quy trình biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, có hiệu lực từ 1/9,

Tài liệu phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, thẩm mỹ, phù hợp với quyền trẻ em, bình đẳng giới và bản sắc văn hóa Việt Nam. Thành viên ban biên soạn phải có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

Mở rộng khai thác tài nguyên giáo dục mở

Cũng từ ngày 1/9, Thông tư 61/2026/TT-BGDĐT quy định việc khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong hoạt động giáo dục đại học.

Các cơ sở giáo dục có thể khai thác nhiều dạng học liệu như giáo trình, bài giảng, khóa học trực tuyến, học liệu đa phương tiện và dữ liệu học tập theo điều kiện của giấy phép. Quy định được kỳ vọng góp phần mở rộng nguồn học liệu, hỗ trợ chuyển đổi số và tạo thêm cơ hội tiếp cận kiến thức cho người học.

Hệ thống được phân thành 9 cấp độ, từ cấp độ 0 đến cấp độ 8, tương ứng với các trình độ từ giáo dục mầm non đến đào tạo tiến sĩ. Ảnh minh họa

Hệ thống giáo dục quốc dân được phân thành 9 cấp độ

Một thay đổi đáng chú ý khác là khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới, có hiệu lực từ ngày 7/9. Theo đó, hệ thống được phân thành 9 cấp độ, từ cấp độ 0 đến cấp độ 8, tương ứng với các trình độ từ giáo dục mầm non đến đào tạo tiến sĩ.

Việc phân loại theo cấp độ nhằm tạo cơ sở cho tăng cường tính liên thông, công nhận và chuyển tiếp kết quả học tập giữa các cấp học, trình độ đào tạo.

Khung trình độ quốc gia Việt Nam được đổi mới

Cùng có hiệu lực từ ngày 7/9, Khung trình độ quốc gia Việt Nam mới gồm 8 bậc trình độ. Mỗi bậc được mô tả dựa trên các yếu tố về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm.

Khung mới là cơ sở quan trọng để xây dựng chương trình đào tạo, xác định chuẩn đầu ra và hỗ trợ việc đối sánh trình độ giữa Việt Nam với các hệ thống giáo dục khác.

Điều lệ mới đối với trường trung cấp, cao đẳng

Từ ngày 14/9, Thông tư 63/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung cấp, trường cao đẳng bắt đầu có hiệu lực.

Điều lệ quy định bao quát nhiều nội dung về tổ chức, quản lý và hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cũng như quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, cán bộ quản lý và người học.

Đổi mới quy trình xây dựng chương trình đại học

Từ ngày 12/9, Thông tư 62/2026/TT-BGDĐT quy định quy trình biên soạn, ban hành chương trình, giáo trình dạy và học các môn học, học phần bắt buộc sử dụng chung trong chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học.

Quy trình mới chú trọng chuẩn đầu ra, nội dung kiến thức, phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá. Đồng thời, các yêu cầu về tính khoa học, khách quan và minh bạch trong xây dựng chương trình cũng được nhấn mạnh.

Thay đổi quy định công nhận văn bằng nước ngoài

Từ ngày 26/9, quy định mới về công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được áp dụng. Việc công nhận được xem xét trên cơ sở hệ thống giáo dục của quốc gia nơi văn bằng được cấp và Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Quy định mới nhằm hoàn thiện cơ chế công nhận văn bằng, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho người học có bằng cấp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.