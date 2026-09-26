Phó Thủ tướng: Chấm dứt đào tạo sư phạm ở các trường kém chất lượng

Tại Thông báo số 500/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm, nhiều yêu cầu cụ thể đã được đặt ra đối với các bộ, ngành và địa phương.

Địa phương phải bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các giải pháp theo quy định, chịu trách nhiệm trực tiếp bảo đảm đủ giáo viên thực hiện nhiệm vụ dạy học trên địa bàn, hoàn thành trong năm học 2026-2027.

Các địa phương phải tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được giao; điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bố trí giáo viên dạy liên trường để xử lý tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Đối với những cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên nhưng chưa thể bố trí bằng biên chế, địa phương thực hiện chế độ hợp đồng giáo viên theo quy định, chủ động bố trí ngân sách và các nguồn thu hợp pháp để chi trả.

Hình minh họa. Nguồn: Moet

Đặc biệt, trong năm học 2026-2027 phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp do các nguyên nhân chủ quan như chậm tuyển dụng, không ký hợp đồng, không bố trí kinh phí hoặc không điều tiết đội ngũ trong phạm vi thẩm quyền.

Các địa phương cũng phải rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu nhu cầu biên chế trên cơ sở xu hướng dân số, số học sinh, trường lớp, cơ cấu môn học và khả năng xã hội hóa; không đề xuất biên chế cao hơn nhu cầu thực tế, tránh phát sinh lãng phí.

Cùng với đó, cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, nhất là dữ liệu về đội ngũ giáo viên và học sinh, phải được rà soát, cập nhật thường xuyên, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", phục vụ công tác quản lý, sử dụng và dự báo nhu cầu giáo viên. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người dôi dư do sắp xếp cơ sở giáo dục phải đúng quy định, công khai, minh bạch và nhân văn.

Đào tạo sư phạm phải gắn với nhu cầu sử dụng

Bộ GD&ĐT được giao chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng hiệu quả đội ngũ dôi dư sau sắp xếp.

Bộ GD&ĐT được yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, khắc phục tình trạng đặt hàng đào tạo không gắn với nhu cầu sử dụng lao động; đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ sinh viên sư phạm sau tốt nghiệp, nhất là đối với môn học và địa bàn khó tuyển. Cơ chế này có thể gắn với đăng ký, cam kết phục vụ, tuyển dụng hoặc bố trí công tác phù hợp, trình cấp có thẩm quyền trong năm 2026 để triển khai từ năm 2027.

Về biên chế, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT và các địa phương hoàn thiện phương án biên chế giáo dục giai đoạn 2027-2031, báo cáo Đảng ủy Chính phủ trong tháng 10/2026. Việc tinh giản biên chế trong ngành giáo dục không được thực hiện cơ học khi cơ sở giáo dục vẫn thiếu giáo viên theo định mức; tinh giản phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ, vị trí việc làm và hiệu quả sử dụng nhân lực.

Đặc biệt, về nâng cao chất lượng đào tạo, Bộ GD&ĐT được yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải là trường sư phạm, kém chất lượng. Đồng thời, tập trung nguồn lực phát triển một số trường đại học sư phạm trọng điểm theo 3 trụ cột: đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới cơ chế tuyển sinh, bổ sung đánh giá năng lực nghề nghiệp và yếu tố tâm lý sư phạm ngay từ đầu vào; siết chặt đánh giá đầu ra, lấy năng lực thực tế của sinh viên sau tốt nghiệp làm một tiêu chí đánh giá cơ sở đào tạo.

Bộ GD&ĐT cũng được giao phối hợp các bộ, ngành rà soát cơ chế tài chính đối với các trường sư phạm, bảo đảm nguồn lực đào tạo, thu hút giảng viên chất lượng cao và gắn đầu tư ngân sách với kết quả, chất lượng đào tạo. Đồng thời, xây dựng danh mục đầu tư trọng điểm về khoa học, công nghệ, ưu tiên phòng thí nghiệm, hạ tầng dùng chung và các nhiệm vụ nghiên cứu có sản phẩm chuyển giao trực tiếp cho các cơ sở giáo dục.