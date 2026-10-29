Đề xuất phụ huynh không được cản trở tổ chức bữa ăn bán trú

Nội dung trên được nêu trong dự thảo thông tư về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến hết ngày 7/11.

Theo đó, phụ huynh được quyền phối hợp với trường trong việc giáo dục dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, giáo dục kiến thức và thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học cho con em. Họ được tham gia giám sát quá trình tổ chức bữa ăn bán trú với hình thức phù hợp; phản ánh và kiến nghị với trường hoặc cơ quan có thẩm quyền. Bộ lưu ý những việc này dựa trên trách nhiệm và quyền của phụ huynh, không được gây cản trở quy trình tổ chức bữa ăn.

Song, các hành vi cản trở cụ thể không được đề cập.

Hiện, các trường vẫn cho phép phụ huynh giám sát, kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú, một số yêu cầu báo trước.

Bộ cho biết dự thảo hướng tới thiết lập quy trình tổ chức bữa ăn rõ ràng, minh bạch; phân định rõ trách nhiệm của các bên; tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa và ứng phó sự trong tổ chức bán trú.

Cũng theo dự thảo, UBND cấp xã quyết định hình thức tổ chức bữa ăn, ký hợp đồng với nhà cung cấp, dựa trên năng lực đáp ứng số lượng suất ăn, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc, bảo quản, vận chuyển...

Thực đơn phải được công khai theo ngày, tuần để phụ huynh và cơ quan chức năng giám sát. Trường học chịu trách nhiệm kiểm tra việc giao nhận, giám sát chất lượng bữa ăn và đối chiếu thực đơn, khẩu phần thực tế.

Kinh phí tổ chức bán trú lấy từ ngân sách nhà nước và các khoản thu hợp pháp khác, phụ huynh đóng thêm phần chi phí chưa được hỗ trợ. Tuy nhiên, Bộ nhấn mạnh không được coi việc nộp phần chênh lệch này là điều kiện để xét duyệt hoặc chi trả chính sách cho học sinh.

Từ đầu năm học mới đến nay, trên mạng xã hội dồn dập phản ánh về suất ăn bán trú. Như ở Hà Nội, phụ huynh Tiểu học Trung Giã, Quảng Bị 1, Lê Trọng Tấn bức xúc về suất ăn "lèo tèo" so với giá 40.000 đồng hay "toàn tóp mỡ", tôm, thịt không tươi. Trong khi đó, trường Tiểu học Kim Bài, Nguyễn Quý Đức hay Đức Giang bị phản ứng vì suất ăn bị giao tới muộn 2-3 tiếng.

Giờ ngủ trưa và bữa ăn bán trú của Tiểu học, THCS và THPT Lê Thị Riêng, TP HCM, phường Thới An, tháng 9/2026. Ảnh: Quỳnh Trần