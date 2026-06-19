Bộ Giáo dục công bố đáp án tất cả môn thi tốt nghiệp THPT

Bộ cho biết việc này sau khi 34 tỉnh, thành hoàn tất quét bài thi trắc nghiệm lên hệ thống chấm, đảm bảo không xảy ra gian lận.

Các địa phương sẽ chấm thi xong trong tháng 6 để công bố kết quả vào sáng 1/7, theo kế hoạch của Bộ. Các môn trắc nghiệm được chấm bằng máy với phần mềm chuyên dụng do Bộ cấp. Riêng môn Ngữ văn với hình thức tự luận được chấm hai vòng độc lập.

Hôm 12/6, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định đề Văn có tính mở nên "đương nhiên đáp án phải mở". Khi chấm bài, giám khảo phải tôn trọng ý kiến, quan điểm mà thí sinh trình bày nếu các em bảo vệ được quan điểm đó, thậm chí phản biện lại nội dung đề yêu cầu.

Đây cũng là năm đầu tiên bài thi Văn được chấm bằng phương pháp rubric - dùng bản mô tả cụ thể các tiêu chí đánh giá và mức độ đạt được của từng tiêu chí đó, đảm bảo sự công bằng và giảm tính chủ quan.

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh có 5 ngày để phúc khảo nếu có nhu cầu, từ 1/7 đến 5/7.

Đáp án 11 môn thi tốt nghiệp THPT 2026 (môn Ngoại ngữ gồm 7 thứ tiếng, Công nghệ gồm Nông nghiệp và Công nghiệp) như sau:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Điểm thi gần như là bắt buộc để các em đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

Từ 2/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ, kéo dài đến 17h ngày 14/7. Điểm chuẩn đại học và kết quả đỗ - trượt của thí sinh được công bố sau 17h ngày 9/8.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm trường THPT Mỹ Đình, Hà Nội, sáng 11/6. Ảnh: Hoàng Giang