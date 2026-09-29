Báo động nhóm "Con ghét bố mẹ" trên mạng xã hội: Chuyên gia chỉ rõ hệ lụy khôn lường

Trẻ rủ nhau tham gia hội nhóm "Con ghét bố mẹ": Cẩn trọng nguy cơ bị thao túng tâm lý

Giữa hàng loạt bài đăng trong nhóm Facebook mang tên "Con ghét bố mẹ", không khó để bắt gặp những dòng tâm sự đầy tổn thương như "con ghét bố mẹ", "không muốn về nhà", hay các câu chuyện kể lại những trận cãi vã gia đình.

Tính đến sáng ngày 29/9, cộng đồng này đã thu hút hơn 100.000 thành viên và con số này vẫn đang tăng nhanh khi nhận được sự chú ý lớn từ dư luận. Bên cạnh những người con tìm nơi trải lòng, nhiều phụ huynh đã "tràn" vào nhóm để lắng nghe con cái, nhìn lại cách giáo dục của mình và tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ.

Nhiều thành viên lựa chọn đăng bài ẩn danh để kể về áp lực học tập, những cuộc cãi vã hoặc điều khó nói trực tiếp với gia đình. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, thạc sĩ Hoàng Quốc Lân, chuyên gia tâm lý lâm sàng, cho rằng sự xuất hiện của những cộng đồng như vậy trước hết phản ánh nhu cầu được lắng nghe và xác nhận cảm xúc của người trẻ.

Theo chuyên gia, đằng sau tên gọi "Con ghét bố mẹ" có thể là sự thất vọng, tổn thương, tức giận, cảm giác bị kiểm soát hoặc không được thấu hiểu. Khi khó nói chuyện trực tiếp với gia đình, trẻ dễ tìm đến những người có trải nghiệm tương tự để cảm thấy mình không đơn độc.

Việc chia sẻ có thể giúp trẻ gọi tên, giải tỏa cảm xúc và giảm cảm giác cô lập. Tuy nhiên, nếu liên tục tiếp xúc với những nội dung chỉ trích, cực đoan, sự đồng cảm có thể chuyển thành cộng hưởng tức giận. Khi đó, cách nhìn về cha mẹ dễ trở nên một chiều, khiến trẻ khó nhận ra những lựa chọn khác để giải quyết mâu thuẫn.

Thạc sĩ Hoàng Quốc Lân, chuyên gia tâm lý lâm sàng, cho rằng sự xuất hiện của những cộng đồng như vậy trước hết phản ánh nhu cầu được lắng nghe và xác nhận cảm xúc của người trẻ. Ảnh: Diễm Ly

“Điều quan trọng là sự kết nối trên mạng đôi khi có thể biến thành sự cộng hưởng cảm xúc. Khi một người đang tức giận hoặc tổn thương liên tục tiếp xúc với những câu chuyện tương tự, họ có thể cảm thấy mình được thấu hiểu, nhưng đồng thời cũng dễ củng cố cách nhìn tiêu cực về gia đình và khó nhìn thấy những cách ứng xử khác.

Tôi nghĩ là cần giúp các bạn từ “xả cảm xúc” đi đến hiểu cảm xúc nghĩa là điều gì thực sự khiến mình tổn thương, mình đang cần gì và mình có thể giao tiếp hay thiết lập ranh giới với gia đình như thế nào. Mạng xã hội có thể là nơi bắt đầu của sự kết nối, nhưng không nên trở thành nơi duy nhất để một người xử lý những vấn đề sâu sắc trong mối quan hệ gia đình”, chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân nhấn mạnh.

Sau khi nhóm nhận được nhiều sự chú ý, không ít phụ huynh tham gia và để lại bình luận phản đối, thậm chí chỉ trích gay gắt những người trẻ đăng bài. Ảnh chụp màn hình

Anh cho hay, với trẻ, việc có một nơi để chia sẻ có thể giúp giảm cảm giác cô lập, nhưng nếu nhóm trở thành nơi liên tục củng cố sự tức giận, chỉ trích hoặc định kiến về cha mẹ, trẻ có thể bị cuốn vào sự cộng hưởng cảm xúc, khiến xung đột gia đình kéo dài hơn.

Đáng lo hơn là khi xuất hiện nội dung kích động, dụ dỗ hoặc lôi kéo các hành vi gây hại. Còn việc phụ huynh tham gia và phản ứng bằng chất vấn, dạy dỗ và xúc phạm cũng có thể làm mất đi cảm giác an toàn của không gian chia sẻ. Trẻ có thể thu mình, phòng vệ và càng ít trao đổi trực tiếp với gia đình hơn.

Con tham gia nhóm "Con ghét bố mẹ", cha mẹ phải làm sao?

Đồng quan điểm trên, trao đổi với PV Dân Việt, thạc sỹ Tâm lý lâm sàng Phạm Quỳnh Trang, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe tinh thần, BVĐK Phương Đông chỉ rõ, một số nghiên cứu về hỗ trợ đồng đẳng trực tuyến cho thấy việc tham gia các cuộc trò chuyện chia sẻ có thể giúp giảm các triệu chứng trầm cảm và lo âu. Những người đang trải qua khủng hoảng hoặc căng thẳng tâm lý cao có thể có mức độ cải thiện rõ rệt hơn. Trong những tương tác này, việc lắng nghe, phản hồi và tôn trọng sự tự chủ của người chia sẻ có vai trò tích cực đối với quá trình hỗ trợ tâm lý.

Thạc sỹ Tâm lý lâm sàng Phạm Quỳnh Trang đang tư vấn tâm lý cho một bạn trẻ. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến ranh giới giữa chia sẻ lành mạnh và trauma dumping. Chia sẻ có giá trị hỗ trợ khi có sự lắng nghe và phản hồi phù hợp từ cả hai phía. Ngược lại, nếu việc chia sẻ trở thành hành vi trút xả cảm xúc tiêu cực, uất hận một cách dồn dập, lặp đi lặp lại và một chiều có thể khiến họ cảm thấy kiệt quệ về cảm xúc, lo âu hoặc bất lực, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ.

Bà Trang cho rằng, cảm xúc tiêu cực có thể lan truyền trong môi trường số. Khi cá nhân liên tục đọc các bài viết hoặc bình luận mang tính phẫn nộ, chỉ trích cha mẹ, họ có thể bị cuốn vào bầu không khí cảm xúc tiêu cực của cộng đồng và trải nghiệm nhiều hơn những cảm xúc như buồn bã, tức giận, căng thẳng hoặc uất hận. Các nền tảng mạng xã hội sử dụng cơ chế cá nhân hóa nội dung dựa trên hoạt động của người dùng.

“Thường xuyên dừng lại xem hoặc tương tác với các nội dung về mâu thuẫn gia đình, người xem có thể tiếp tục được đề xuất những nội dung có chủ đề và màu sắc tương tự, tạo ra một buồng vang thông tin với những quan điểm giống nhau.

Ở trong môi trường thông tin như vậy, thiên kiến xác nhận có thể khiến những bức bối ban đầu của người trẻ về cha mẹ tiếp tục được củng cố. Nếu các quan điểm tiêu cực được lặp lại liên tục, cách nhìn về mối quan hệ gia đình có thể trở nên phiến diện hơn, cá nhân dần có xu hướng tiêu cực hóa nhiều hành vi của cha mẹ và gặp khó khăn hơn trong việc đối thoại hoặc tìm kiếm sự hòa giải”, bà Trang phân tích.

Cùng với đó, trong những trường hợp nghiêm trọng, khi cảm xúc uất hận hoặc căng thẳng vượt quá khả năng tự điều chỉnh, người trẻ có thể rút lui khỏi các tương tác thực tế và đứt gãy giao tiếp với cha mẹ. Sự kết hợp giữa việc tiếp xúc với nội dung tiêu cực trên mạng, rối loạn giấc ngủ do sử dụng mạng xã hội và áp lực tâm lý cũng có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện những hành vi bộc phát tiêu cực, trong đó có tự gây tổn hại cho bản thân.

Từ vấn đề trên, chuyên gia tâm lý lâm sàng khuyên, phát hiện con tham gia các nhóm có nội dung tiêu cực về cha mẹ là tình huống dễ khiến cha mẹ sốc hoặc tổn thương. Lúc này cần sự bình tĩnh và khéo léo để tránh đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm.

Trước hết, cha mẹ cần giữ bình tĩnh, không hoảng loạn hay hành động hấp tấp. Việc trẻ nói ghét bố mẹ hay tham gia những hội nhóm để xả cảm xúc thường không phản ánh hoàn toàn tình cảm thực sự của trẻ đối với cha mẹ. Nhiều khi đó là một cách trẻ thể hiện sự bực bội, thất vọng, cảm giác bị kiểm soát hoặc không được lắng nghe, trong khi trẻ chưa biết cách diễn đạt những cảm xúc đó theo một cách lành mạnh hơn.

Cha mẹ cũng cần nhìn nhận sự việc từ lăng kính của trẻ. Thay vì ngay lập tức coi hành vi của con là ương bướng, láo toét, vô ơn hay một sự xúc phạm đối với mình, cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cảm xúc hoặc những bất bình của trẻ. Như vậy cha mẹ sẽ có cơ hội tiếp cận vấn đề thay vì chỉ phản ứng với hành vi bên ngoài.

“Cha mẹ cần làm tấm gương cho con và xoa dịu tình huống bằng tinh thần của kỷ luật tích cực. Hãy xem xét việc tạo sự ấm áp, tức là thừa nhận cảm xúc của trẻ bằng những lời nói thể hiện sự thấu hiểu, chẳng hạn: “Bố mẹ thấy được hiện tại con đang tức giận, thất vọng”. Đồng thời, cha mẹ vẫn cần thiết lập ranh giới và quy tắc trong gia đình một cách nhất quán, để trẻ hiểu rằng một số hành vi hoặc cách sử dụng từ ngữ gây tổn thương là không phù hợp. Khi cảm xúc của cả hai bên đang lên cao, tốt hơn hết là dành thời gian để cha mẹ và con cùng bình tĩnh lại, thay vì tiếp tục tranh cãi. Cha mẹ có thể đề nghị tạm dừng cuộc nói chuyện và hẹn một thời điểm khác để tiếp tục khi cả hai đã lấy lại được sự bình tĩnh”, bà Trang cho hay.

Cũng theo bà Trang, sau khi sự việc đã qua, cha mẹ nên hạn chế những hình thức trừng phạt bộc phát vì điều này có thể làm gia tăng cảm giác tội lỗi và khiến xung đột tiếp tục leo thang. Khi mọi thứ đã lắng xuống, một cái ôm hoặc một lời khẳng định rằng cha mẹ vẫn yêu thương con có thể giúp hàn gắn lại mối quan hệ.

“Tôi cho rằng không nên chỉ tập trung vào việc cấm đoán hoặc yêu cầu con rời khỏi nhóm. Gia đình nên cân nhắc tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn khi mâu thuẫn đã kéo dài và lặp đi lặp lại. Khi xung đột không còn là những lần bùng nổ nhất thời mà diễn ra liên tục, bế tắc và mọi nỗ lực giao tiếp trong gia đình đều không mang lại kết quả, sự hỗ trợ của chuyên gia là cần thiết. Một dấu hiệu khác là khi trẻ có những biểu hiện tổn thương sức khỏe tinh thần rõ rệt, chẳng hạn thường xuyên lo âu, trầm cảm, thu mình và tự nhốt trong phòng, rầu rĩ, rối loạn giấc ngủ, từ bỏ những sở thích trước đây hoặc xuất hiện biểu hiện hay ý nghĩ tự hại. Khi đó, việc chỉ yêu cầu trẻ rời nhóm sẽ không giải quyết được những khó khăn tâm lý mà trẻ đang trải qua.

Nếu tình trạng căng thẳng trong giao tiếp đã khiến không khí gia đình trở nên nặng nề và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của cả cha mẹ lẫn con cái, các thành viên trong gia đình cũng nên cân nhắc tìm đến hỗ trợ chuyên môn. Trong những trường hợp như vậy, các liệu pháp gia đình có thể giúp gia đình tháo gỡ những nút thắt trong giao tiếp và khôi phục sự gắn kết”, bà Trang phân tích.

Cùng với đó, việc cha mẹ tham gia nhóm, chụp màn hình hoặc đăng bài chỉ trích con một cách công khai có thể gây ra những hậu quả tiêu cực. Khi cảm thấy quyền riêng tư của mình bị xâm phạm và bản thân không được tin tưởng, trẻ có thể phản ứng bằng cách thu mình, che giấu nhiều hơn và thậm chí nói dối nhiều hơn.

Sự kiểm soát quá mức hoặc hành vi hạ thấp danh dự của trẻ một cách công khai cũng có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, trầm cảm và cảm thấy mình không thể sống thật với chính mình.

“Trừng phạt hoặc công kích trẻ công khai có thể làm gia tăng sự chống đối và phá hủy niềm tin giữa hai bên. Nó không giúp trẻ học hỏi được kỹ năng thích nghi từ sự việc mà có thể khiến trẻ thêm bực bội, suy giảm động lực gắn kết với cha mẹ. Cha mẹ cần hướng tới vẫn là giữ được kênh giao tiếp với con, để ngay cả khi có bất đồng, trẻ vẫn cảm thấy an toàn và tin tưởng mình có thể quay về chia sẻ với gia đình”, bà Trang chia sẻ thêm.