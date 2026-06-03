Trời nóng, cảnh báo 4 dấu hiệu mất nước nguy hiểm ở người già, cần đi khám ngay nếu xuất hiện

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ mất nước, rối loạn điện giải và các biến chứng tim mạch, thần kinh ở người cao tuổi. Đáng lưu ý, các dấu hiệu thiếu nước ở nhóm đối tượng này thường không rõ ràng như người trẻ, dễ bị nhầm với tình trạng mệt mỏi thông thường hoặc bệnh lý tuổi già.

4 dấu hiệu thiếu nước nguy hiểm ở người già

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Chóng mặt, đi không vững

Chóng mặt, hoa mắt khi đứng dậy, cảm giác lâng lâng hoặc đi không vững có thể là dấu hiệu mất nước, tụt huyết áp hoặc rối loạn điện giải. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn làm tăng nguy cơ té ngã, chấn thương ở người cao tuổi.

Nếu người bệnh xuất hiện ngất hoặc gần ngất, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Tim đập nhanh, khó thở

Khi cơ thể thiếu nước hoặc quá nóng, tim phải hoạt động nhiều hơn để duy trì tuần hoàn. Người bệnh có thể cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh hoặc khó thở hơn bình thường.

Nếu khó thở xuất hiện ngay cả khi vận động nhẹ hoặc kèm đau ngực, cần đi khám sớm để loại trừ các bệnh lý tim mạch nguy hiểm.

Lơ mơ, lú lẫn

Lơ mơ, ngủ nhiều bất thường, phản ứng chậm hoặc lú lẫn đột ngột có thể là dấu hiệu cảnh báo mất nước nặng hoặc rối loạn điện giải.

Gia đình không nên chủ quan cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già. Nếu người bệnh khó đánh thức hoặc tình trạng lú lẫn tăng dần, cần đưa đi cấp cứu ngay.

Tiểu ít, nước tiểu sẫm màu

Đi tiểu ít hơn bình thường hoặc nước tiểu vàng sẫm là dấu hiệu phổ biến cho thấy cơ thể đang thiếu nước.

Người cao tuổi cần đặc biệt chú ý nếu tình trạng này đi kèm mệt mỏi, chóng mặt hoặc suy giảm thể trạng. Với người mắc bệnh tim, thận hoặc gan, không nên tự ý uống quá nhiều nước mà cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu mất nước ở người già: Khi nào cần cấp cứu?

Người cao tuổi cần được đưa đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện đau ngực, khó thở dữ dội, vã mồ hôi lạnh, méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc lơ mơ đột ngột. Đây có thể là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc sốc nhiệt.

Các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi nên uống nước đều trong ngày, không đợi khát mới uống và theo dõi các thay đổi bất thường của cơ thể trong mùa nóng. Việc phát hiện sớm dấu hiệu thiếu nước có thể giúp phòng ngừa nhiều biến chứng nguy hiểm.

Người già nên uống nước thế nào trong mùa nóng?

Theo khuyến cáo chung, người trưởng thành cần khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, nhu cầu nước ở người cao tuổi phụ thuộc vào tuổi tác, cân nặng, mức độ vận động, tình trạng sức khỏe và các loại thuốc đang sử dụng.

Các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi nên uống nước đều đặn trong ngày, không đợi đến khi khát mới uống vì cảm giác khát ở người già thường suy giảm.

Nên uống từng ngụm nhỏ nhiều lần thay vì uống quá nhiều cùng lúc. Việc theo dõi màu sắc nước tiểu cũng giúp nhận biết sớm nguy cơ thiếu nước.

Đối với những người mắc suy tim, bệnh thận, bệnh gan hoặc đang được bác sĩ yêu cầu hạn chế dịch, lượng nước uống mỗi ngày cần được điều chỉnh theo hướng dẫn chuyên môn. Việc uống quá ít có thể dẫn đến mất nước, nhưng uống quá nhiều cũng làm tăng nguy cơ phù, khó thở và quá tải tuần hoàn.

Các chuyên gia nhấn mạnh, trong những ngày nắng nóng kéo dài, việc nhận biết sớm các dấu hiệu thiếu nước và chăm sóc đúng cách có vai trò quan trọng giúp người cao tuổi phòng tránh những biến chứng nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống.