Tuyên Quang hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ổn định tâm lý trước kỳ thi lại

Không để sai phạm ảnh hưởng quyền lợi thí sinh

Trước kỳ thi lại tốt nghiệp THPT, một trong những nội dung được Tuyên Quang đặc biệt chú trọng là ổn định tâm lý cho 328 thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, Chủ tịch Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang đây là vấn đề được Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh, và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Ông Hùng cho biết, trong các văn bản liên quan đến tổ chức kỳ thi lần hai, Bộ GD-ĐT và Ban Chỉ đạo đã xác định rõ tinh thần “tuân thủ đúng quy chế và nhân văn”.

Không chỉ quan tâm đến tâm lý và việc ôn tập, Tuyên Quang còn rà soát điều kiện thực tế của từng thí sinh để bảo đảm các em có thể tham dự kỳ thi.

Theo đó, cần phân biệt rõ giữa hành vi sai phạm với quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh. “Chúng ta phải phân biệt rõ giữa hành vi sai phạm và quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh”, ông Hùng nói.

Trên tinh thần này, Sở GD-ĐT và Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã triển khai nhiều kênh thông tin, trực tiếp tiếp xúc với cả học sinh và phụ huynh để cung cấp thông tin, tuyên truyền, động viên, khích lệ các em tham gia kỳ thi lần hai.

Trước kỳ thi, Sở GD-ĐT cũng chỉ đạo Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tổ chức các hoạt động ôn tập cho học sinh. Theo ông Hùng, đến thời điểm trao đổi, những thông tin ngành giáo dục địa phương nắm được về tâm lý học sinh khá tích cực, chưa ghi nhận những phản hồi tiêu cực.

Rà từng hoàn cảnh để hỗ trợ đường đi, chỗ ở

Không chỉ quan tâm đến tâm lý và việc ôn tập, Tuyên Quang còn rà soát điều kiện thực tế của từng thí sinh để bảo đảm các em có thể tham dự kỳ thi.

Theo ông Hùng, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có học sinh đến từ nhiều địa bàn, trong đó có những em ở các xã xa trung tâm. Năm học đã kết thúc, học sinh nghỉ hè và trở về địa phương. Khi kỳ thi lại được tổ chức vào giữa tháng 8, các em phải di chuyển trở lại điểm thi, vì vậy có thể phát sinh khó khăn về đi lại và lưu trú.

“Chúng tôi đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và có rà soát, lập danh sách và lên phương án hỗ trợ các thí sinh trong việc chuẩn bị các điều kiện để tham gia kỳ thi”, ông Hùng cho biết.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thể gặp khó khăn về điều kiện kinh tế khi tham dự kỳ thi sẽ được hỗ trợ. Ông Hùng phân tích, do là trường chuyên nên học sinh đến từ các địa bàn khác nhau, có những em ở các xã xa trung tâm. Sau khi nghỉ hè, các em đã rời trường và trở về địa phương, nay phải di chuyển quay trở lại để dự thi và có thể phải lưu trú trong thời gian thi.

Sở GD-ĐT tiếp tục làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang để tổng hợp thông tin về số thí sinh được hỗ trợ, hình thức hỗ trợ và mức hỗ trợ. Điểm đáng chú ý là việc hỗ trợ được triển khai theo hướng rà soát đến từng thí sinh, nhằm nhận diện những trường hợp thực sự gặp khó khăn khi quay lại dự thi.

Không chỉ lo chỗ ăn ở, còn lo tâm lý và việc ôn tập cho thí sinh

Việc hỗ trợ thí sinh được Tuyên Quang đặt trong tổng thể các giải pháp nhằm giúp các em bước vào kỳ thi lần hai với tâm lý ổn định và điều kiện tham dự đầy đủ.

Sở GD-ĐT, nhà trường chủ động cung cấp thông tin, giải thích, động viên học sinh và phụ huynh. Cùng với đó, việc tổ chức ôn tập trước kỳ thi được triển khai nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho lần thi thứ hai.

Theo ông Hùng, mục tiêu không chỉ là tổ chức kỳ thi đúng quy chế mà còn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các em.

Tinh thần “tuân thủ đúng quy chế và nhân văn” vì vậy được đặt xuyên suốt trong công tác chuẩn bị, từ thông tin, động viên, ổn định tâm lý đến hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn về điều kiện tham dự kỳ thi.