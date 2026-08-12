Bộ GD&ĐT lập đoàn giám sát độc lập kỳ thi lại tốt nghiệp tại Tuyên Quang

Đoàn giám sát sẽ thực hiện nhiệm vụ với công tác tổ chức thi lại đối với các khâu coi thi và chấm thi cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đoàn giám sát gồm 5 thành viên, do một lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, thành viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, làm Trưởng đoàn.

Đoàn thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13 - 15/8 đối với công tác coi thi và từ ngày 16 - 18/8 đối với công tác chấm thi.

Ngày 14 -15/8, toàn bộ thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại tốt nghiệp.

Theo quyết định, đoàn có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo cấp quốc gia theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức thi lại tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Đoàn làm việc độc lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngoài ra, đoàn giám sát cũng có nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và các đoàn kiểm tra trong việc nắm tình hình tổ chức Kỳ thi, kịp thời báo cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh.

Trưởng Đoàn giám sát quyết định phương thức, địa điểm và nội dung giám sát phù hợp với diễn biến thực tế của Kỳ thi.

Đoàn giám sát thi của Bộ GD&ĐT lần này sẽ làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đoàn được tiếp cận thông tin, hồ sơ, tài liệu và khu vực tổ chức coi thi, chấm thi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định.

Hoạt động của Đoàn giám sát không thay thế nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và các Đoàn kiểm tra; không làm thay nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức Kỳ thi. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang, Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang, các Đoàn kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và tạo điều kiện để Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

Liên quan đến vụ việc gian lận thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, ngày 4/8, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành quyết định về việc hủy kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 11 và 12/6 đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi này. Bộ GD&ĐT cũng quyết định tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Toàn bộ thí sinh ở điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ được thi lại trong 2 ngày 14 và 15/8. Kết quả thi được công bố vào ngày 19/8 tới.