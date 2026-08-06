285 nhóm, lớp mầm non ở TP HCM có thể bị đóng cửa

Thông tin được bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết tại Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới với bậc mầm non, chiều 5/8.

Thành phố hiện có hơn 5.100 cơ sở giáo dục mầm non và hơn 24.000 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, chăm sóc hơn 526.000 trẻ.

Trong đó, 285 nhóm, lớp có quy mô dưới 7 trẻ. Đây là mô hình do cộng đồng dân cư hoặc cá nhân đứng ra thành lập, nhận trẻ từ 6 tháng tới 6 tuổi, song không còn được tồn tại theo điều lệ trường mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu lực từ ngày 15/8.

Bà Điệp cho hay các nhóm này thuộc quản lý của xã, phường, không được tích hợp với dữ liệu của ngành nên gây khó trong quản lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ. Các địa phương cần rà soát, hướng dẫn để họ chuyển đổi sang mô hình mới, phù hợp với quy định hoặc đóng cửa, hạn trong vòng 6 tháng.

Trẻ 3 tuổi tại trường Mầm non 19/5, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần