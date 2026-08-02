Hà Tĩnh: Hơn 50 giáo viên mầm non quốc tế đồng loạt nghỉ dạy, phụ huynh lao đao tìm chỗ gửi con

Hà Tĩnh: Hơn 50 giáo viên trường mầm non nghỉ dạy đột ngột, phụ huynh lao đao

Ngày 1/8, mạng xã hội xôn xao trước thông tin hàng loạt giáo viên tại Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đồng loạt xin nghỉ việc do mâu thuẫn tiền lương. Sự việc khiến dư luận bức xúc, hàng trăm phụ huynh rơi vào cảnh "trở tay không kịp", chật vật tìm nơi gửi con.

Theo đó, sáng cùng ngày, nhiều phụ huynh đưa con đến trường như thường lệ nhưng bất ngờ bị từ chối nhận trẻ. Ban đầu, lực lượng bảo vệ giải thích nhà trường gặp sự cố chập điện nên cho học sinh nghỉ. Tuy nhiên, qua xác minh, nguyên nhân thực sự xuất phát từ cuộc đình công tập thể của đội ngũ giáo viên. Sự việc diễn ra đột ngột khiến nhiều gia đình hoàn toàn bị động, phải chật vật tìm người trông trẻ hoặc ráo riết tính phương án chuyển trường trong tình trạng các cơ sở mầm non tư thục lân cận đều đã quá tải.

Cô giáo chủ nhiệm nhắn vào nhóm phụ huynh của Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus. Ảnh: Chụp màn hình

Chị D.P, một phụ huynh trú tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) có con học lớp 5 tuổi và 3 tuổi tại trường cho biết, nguyên nhân thực sự là do mâu thuẫn giữa giáo viên và nhà trường về vấn đề tiền lương. Việc không đạt được thỏa thuận đã dẫn đến việc nhiều cô giáo ký biên bản thanh lý hợp đồng và trực tiếp nhắn tin thông báo nghỉ việc qua các nhóm Zalo của lớp.

"Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến chúng tôi vô cùng hoang mang. Phần lớn phụ huynh ở đây đều là công chức, viên chức hoặc kinh doanh buôn bán nên không thể tùy tiện nghỉ làm ở nhà trông con," chị D.P chia sẻ.

Đại diện Công ty CP Tâm Sinh Lộc (đơn vị quản lý Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus) xác nhận, trong sáng 1/8 có 52/69 giáo viên đứng lớp không đến trường, khiến hoạt động giảng dạy bị xáo trộn nghiêm trọng. Phía nhà trường đã nỗ lực liên lạc để vận động giáo viên quay lại làm việc nhưng không thành công.

Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du plus nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Biển Quỳnh.

Lý giải nguyên nhân, phía đơn vị quản lý cho biết sự việc bắt nguồn từ quá trình thương lượng hợp đồng lao động cho năm học mới. Nhà trường đề xuất mức tăng lương tối thiểu 500.000 đồng/tháng đối với nhóm thu nhập thấp nhất, song tập thể giáo viên mong muốn mức tăng tối thiểu 1 triệu đồng/tháng. Do không đạt được thỏa thuận, hàng chục giáo viên đã quyết định ký biên bản thanh lý hợp đồng và nhắn tin thông báo nghỉ việc đến phụ huynh. Được biết, lương trung bình của giáo viên tại đây hiện đạt 6,9 triệu đồng/tháng, mức thấp nhất là 5,8 triệu đồng/tháng (sau khi trừ bảo hiểm).

Liên quan đến vụ việc, đại diện UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết chính quyền địa phương đã nắm thông tin và trực tiếp làm việc với nhà trường. Hiện địa phương đang đôn đốc phía nhà trường tiếp tục đối thoại với giáo viên để tìm tiếng nói chung, đồng thời khẩn trương xây dựng phương án đảm bảo hoạt động dạy học, tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.