Công bố điểm thi lại tốt nghiệp THPT của thí sinh Tuyên Quang thế nào?

Điểm thi và phổ điểm đợt thi lại sẽ được công khai minh bạch

Theo kế hoạch đã được Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo và xin chủ trương cấp có thẩm quyền, kỳ thi lại cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ được tổ chức trong 2 ngày: 14 và 15/8. Dự kiến kết quả thi sẽ chính thức công bố vào ngày 19/8.

Thông tin thêm về công tác tổ chức, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Huỳnh Văn Chương cho biết, việc tổ chức thi lại đối với các thí sinh Tuyên Quang sẽ được tiếp tục thực hiện theo đúng các quy trình, quy định tại Công văn hướng dẫn số 04, Quy chế thi ban hành kèm Thông tư 24 và Thông tư 13 đã áp dụng ở kỳ thi đợt 1.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến kỳ thi. Chúng tôi đã phân cấp, phân quyền và làm đúng các quy định để các em tham dự kỳ thi một cách bình thường, yên tâm như trong kỳ thi lần thứ nhất", Cục trưởng Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Huỳnh Văn Chương. Ảnh: HB

Đáng chú ý, giải đáp băn khoăn của dư luận về quy trình công bố kết quả, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng định: "Đối với điểm thi, phổ điểm thì lần thứ nhất đã công bố thế nào thì lần thứ hai này chúng tôi công bố hoàn toàn như thế để xã hội được biết, công khai. Ban chỉ đạo thi quốc gia cũng đã chỉ đạo việc này".

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, kết quả thi ngày 11 và 12/6 của các thí sinh tại điểm thi này sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng và thí sinh cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại. Ngay khi có kết quả hợp lệ từ đợt thi lại, dữ liệu điểm mới sẽ lập tức được cập nhật lên hệ thống để thực hiện xét tuyển theo đúng các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Căn cứ pháp lý và kết quả điều tra vụ sai phạm

Theo Bộ GD&ĐT, quá trình phát hiện sai phạm bắt đầu từ công tác phân tích dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 34 tỉnh, thành phố và phản ánh từ báo chí, dư luận xã hội khi nhận thấy số lượng điểm 10 môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cao bất thường.

Ngày 2/7, Bộ GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1904/QĐ-BGDĐT với sự tham gia của Bộ Công an. Qua làm việc với 24 giáo viên liên quan, đoàn kiểm tra nhận định có dấu hiệu bất thường và chuyển hồ sơ đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu về việc xử lý nghiêm sai phạm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc. Ngày 7/7, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đến ngày 20/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ vụ án để trực tiếp điều tra. Tính đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 29 bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng.

Theo Báo cáo số 227/BC-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang và kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, giáo viên thừa nhận đã vào các phòng thi để nhắc bài, một số thí sinh thừa nhận có trao đổi bài thi và bước đầu xác định có sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên. Cơ quan điều tra khẳng định đây là sai phạm của tập thể Ban Coi thi, làm cho kết quả của toàn bộ thí sinh tại điểm thi không trung thực, khách quan, vi phạm nghiêm trọng khoản 2 Điều 2 Quy chế thi.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 7 và khoản 1 Điều 59 Quy chế thi tốt nghiệp THPT (ban hành kèm Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT), Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đã đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định hủy kết quả đợt 1 và tổ chức thi lại tất cả các môn đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi này.

Bộ GD&ĐT khẳng định việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm an toàn, công bằng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của những thí sinh có năng lực thực chất, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với toàn bộ thí sinh. Tuy nhiên, các cá nhân, thí sinh có hành vi vi phạm vẫn sẽ tiếp tục bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật dựa trên kết quả điều tra, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học đại học.

Đồng thời, ngành Giáo dục sẽ rà soát quy chế, tăng cường kiểm tra chéo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và hoàn thiện Đề án tổ chức thi trên máy tính bảo đảm an toàn, tin cậy trước khi triển khai rộng rãi.