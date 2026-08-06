Thanh Hóa chấn chỉnh nghi thức Đội trong trại hè bị ví như đi 'cà thọt'

Thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa có văn bản gửi các xã, phường trên địa bàn tỉnh về việc kiểm tra, chấn chỉnh nội dung thi nghi thức Đội trong hoạt động trại hè tại địa phương.

Theo văn bản, những ngày qua, một số cơ quan báo chí và mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh, video phản ánh việc thực hiện động tác hành tiến không đúng nghi thức Đội trong hoạt động trại hè tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Những thông tin này đã gây tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều trên không gian mạng, tác động tiêu cực đến nhận thức và làm giảm ý nghĩa giáo dục của các hoạt động dành cho thiếu nhi.

Hình ảnh Nghi thức Đội bị ví như đi "cà thọt" ở xã Hoằng Hóa. Ảnh cắt từ clip.

Để việc tổ chức các hoạt động phong trào hè cho thiếu niên, nhi đồng bảo đảm đúng quy định, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị giáo dục của công tác Đội và phong trào thiếu nhi; đồng thời đẩy mạnh giới thiệu những mô hình, cách làm hay trong giáo dục truyền thống, kỹ năng, đạo đức và lối sống cho thiếu niên, nhi đồng.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương quán triệt việc tổ chức các hoạt động phong trào hè bảo đảm đúng nghi thức và quy định của Đội. Đồng thời, kịp thời rà soát, phát hiện và bóc gỡ các thông tin, bình luận sai lệch trên không gian mạng; xử lý theo quy định đối với những nội dung sai sự thật, cắt ghép, xuyên tạc hoặc lợi dụng vụ việc để gây dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và địa phương.