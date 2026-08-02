Vụ hơn 50 giáo viên nghỉ dạy đột ngột ở Hà Tĩnh: Nhà trường đón trẻ trở lại, phần lớn giáo viên đã rút đơn

Hà Tĩnh: Đạt thỏa thuận sau đối thoại, phần lớn giáo viên mầm non quốc tế quay lại bục giảng

Liên quan đến vụ việc hàng chục giáo viên tại Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đồng loạt ngừng việc, đại diện đơn vị quản lý cho biết các bên đã tìm được tiếng nói chung. Từ ngày 3/8, nhà trường sẽ chính thức đón trẻ và tổ chức hoạt động giảng dạy trở lại bình thường.

Chiều ngày 2/8, đại diện Công ty CP Tâm Sinh Lộc (đơn vị quản lý và điều hành Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus) đã có những thông tin chính thức về kết quả xử lý sự cố khủng hoảng nhân sự vừa qua. Theo đó, ngay trong chiều ngày 1/8, ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức một buổi đối thoại trực tiếp, cởi mở với tập thể giáo viên nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du plus (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Biển Quỳnh.

Kết quả, phần lớn các giáo viên đã đồng thuận với phương án giải quyết của nhà trường và đặt bút ký vào hợp đồng lao động mới. Tính đến thời điểm hiện tại, trong số 52 giáo viên nghỉ dạy, chỉ còn khoảng 6 người nhà trường chưa thể liên lạc. Số còn lại đều đã xác nhận trở lại làm việc. Với lực lượng nhân sự này, nhà trường khẳng định hoàn toàn đủ khả năng tổ chức dạy học và chăm sóc trẻ bình thường ngay từ ngày 3/8.

Về nút thắt lớn nhất là các điều khoản trong hợp đồng, đại diện phía nhà trường chia sẻ, nguyện vọng được tăng lương của giáo viên là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, do phải cân đối nguồn tài chính để duy trì hoạt động lâu dài, nhà trường chưa thể tăng thêm tiền lương ngoài phương án (tăng tối thiểu 500.000 đồng/tháng) đã xây dựng từ trước.

Bù lại, để chia sẻ và giữ chân người lao động, nhà trường đã chấp thuận xóa bỏ điều khoản gây tranh cãi về chính sách giáo dục cho con em giáo viên. Cụ thể, trường sẽ hủy bỏ yêu cầu giáo viên phải hoàn trả khoản học phí đã được miễn cho con nếu họ nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cam kết 2 năm. Chính sách miễn học phí cho con em cán bộ, giáo viên đang theo học tại trường vẫn được tiếp tục duy trì.

Cô giáo chủ nhiệm nhắn vào nhóm phụ huynh của Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, như đã Báo Dân Việt đã thông tin, sáng ngày 1/8, Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus rơi vào tình trạng hỗn loạn khi có tới 52/69 giáo viên đứng lớp (chiếm hơn 75%) đồng loạt không đến trường. Sự việc không được báo trước đã khiến toàn bộ hoạt động giảng dạy tê liệt, hàng trăm phụ huynh rơi vào cảnh lao đao, buộc phải đưa con về hoặc chật vật tìm chỗ gửi tạm thời.

Theo phản ánh, nguồn cơn sự việc xuất phát từ những bất đồng xoay quanh chế độ tiền lương và các ràng buộc khắt khe trong hợp đồng mới. Một số giáo viên lâu năm cho biết, sau khi trừ các khoản bảo hiểm, thu nhập thực nhận của họ chỉ rơi vào khoảng 5,7 triệu đồng/tháng. Trong bối cảnh vật giá leo thang, tập thể giáo viên đã kiến nghị nhà trường tăng mức lương tối thiểu thêm 1 triệu đồng/tháng, thay vì con số 500.000 đồng/tháng như đề xuất của công ty. Đồng thời, họ cũng bức xúc trước quy định "truy thu học phí" nếu lỡ nghỉ việc trước hạn 2 năm.

Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus chính thức được cấp phép hoạt động từ năm 2018. Hiện tại, cơ sở giáo dục này có quy mô 111 cán bộ, nhân viên, trong đó bao gồm 69 giáo viên trực tiếp đứng lớp. Trong năm học 2024-2025, trường tiếp nhận khoảng 650 trẻ theo học; riêng dịp hè có khoảng 400 trẻ đang được chăm sóc và nuôi dạy.