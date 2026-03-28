Học sinh lớp 3 ở Cà Mau bị phụ huynh đánh 10 roi ngay tại trường học để “giáo dục”

Ngày 27/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã có công văn gửi UBND xã Lương Thế Trân yêu cầu rà soát, xử lý vụ việc xảy ra tại trường tiểu học Phú Hưng A.

Theo báo cáo của trường tiểu học Phú Hưng A, em K.V.G.H và em H.L.N.Y cùng học lớp 3A1. Vào khoảng 15 giờ ngày 25/3, giữa H. và Y. xảy ra mâu thuẫn khi giành vị trí chỗ chơi, rồi va chạm, tác động qua lại.

Khi gần hết tiết học thứ 3, phụ huynh em Y. đến trường đón con và nghe Y. kể lại sự việc. Phụ huynh em Y đã liên hệ với phụ huynh em H. để “bàn” cách giáo dục các em.

Trên mông của em H để lại vết roi do phải chịu hình phạt theo "giao kèo". Ảnh: CTV

Do trước đó, H. từng đánh em Y., giáo viên chủ nhiệm và bộ môn sau đó đã mời 2 phụ huynh của các em đến làm việc, để em H. xin lỗi và hòa giải.

Tuy nhiên, phụ huynh em Y. đã đưa ra yêu cầu, nếu H. tiếp tục đánh con mình, thì phải chịu cho phụ huynh của Y. đánh 10 roi. Và “giao kèo” này đã được bà ngoại của H., và cả bản thân H. cũng chấp thuận.

Do có “giao kèo” từ trước, nên khi Y. tiếp tục bị H. đánh, phụ huynh của em Y. đã yêu cầu H. phải chịu cho đánh 10 roi ngay tại trường, trước sự chứng kiến của bà ngoại H., cùng giáo viên.

Sau khi sự việc xảy ra, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đã đến nhà thăm em H., ghi nhận tình trạng sức khoẻ, trấn an tinh thần đối với H.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Quốc Duy - Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân cho biết, đã giao công an xã làm việc với phụ huynh em Y. do có hành vi đánh em H.

“Chúng tôi đang làm rõ hành vi của phụ huynh xem có vi phạm việc xâm hại trẻ em hay không đồng thời chỉ đạo trường tiểu học Phú Hưng A xử lý đúng theo quy định đối với các giáo viên có liên quan”, ông Duy nói.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân cũng khẳng định việc giáo viên chứng kiến khi học sinh bị đánh, mà không có biện pháp can thiệp kịp thời là sai.

Trong khi đó, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã giao cho UBND xã Lương Thế Trân chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh và xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền và quy định đối với những trường hợp vi phạm (nếu có).

Đồng thời, lưu ý luật trẻ em và các quy định liên quan, công tác đảm bảo an toàn an ninh trường học, quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo…