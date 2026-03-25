Thực hư vụ việc cô giáo ở Huế "đánh gãy tay" học sinh lớp 4

Theo kết luận từ cơ quan chức năng, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “cô giáo đánh gãy tay học sinh” là không chính xác. Căn cứ được đưa ra dựa trên kết luận chuyên môn của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Giấy chứng nhận thương tích cho thấy học sinh có tiền sử gãy xương khuỷu tay phải từ khi 3 tuổi. Kết luận lâm sàng hiện tại xác định em bị chấn thương khuỷu tay và cổ tay phải, tình trạng ổn định, được chỉ định treo tay theo dõi.

Diễn biến sự việc: Giáo viên thừa nhận hành vi “tác động nhẹ”

Theo báo cáo, sự việc xảy ra ngày 19/3 tại lớp 4/2 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh. Trong quá trình nhắc nhở học sinh hoàn thiện bài vở phục vụ hoạt động chào mừng ngày giải phóng Huế 26/3, một số em chưa thực hiện đúng yêu cầu, trong đó có học sinh T.L.A.T.

Giáo viên chủ nhiệm, cô Đ.T.H.H., cho biết trong lúc nóng vội đã dùng thước gỗ mỏng (dài khoảng 35cm) “khẽ” đánh 2 cái vào lòng bàn tay và cánh tay học sinh.

Trường Tiểu học Vĩnh Ninh - nơi xảy ra vụ việc.

Tối cùng ngày, gia đình phát hiện em bị đau tay và đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chụp X-quang ghi nhận dấu hiệu “gãy mỏm khuỷu xương trụ phải, ít di lệch”. Tuy nhiên, chẩn đoán lâm sàng sau đó xác định là chấn thương khuỷu tay và cổ tay phải.

Phía cơ quan chức năng cho biết, theo quy trình chuyên môn, kết quả đọc phim X-quang chỉ mang tính gợi ý, trong khi chẩn đoán cuối cùng thuộc về bác sĩ lâm sàng dựa trên tổng hợp thăm khám và các yếu tố liên quan. Vì vậy, có thể tồn tại sự khác biệt giữa hai kết quả này.

Chính quyền yêu cầu xử lý nghiêm, tránh tái diễn

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường Thuận Hóa đã làm việc với nhà trường và giáo viên liên quan. Ban giám hiệu Trường Tiểu học Vĩnh Ninh cũng đã trực tiếp đến nhà học sinh để thăm hỏi, xin lỗi gia đình. Giáo viên chủ nhiệm thừa nhận sai sót, cho biết không nắm được tiền sử chấn thương của học sinh và đã rút kinh nghiệm sâu sắc về phương pháp giáo dục.

Chính quyền địa phương khẳng định, việc giáo viên dùng thước tác động vật lí vào học sinh là sai trong mọi trường hợp. UBND phường yêu cầu nhà trường và giáo viên phải nghiêm túc nhận trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, tuyệt đối không để tái diễn các hành vi giáo dục thiếu tích cực, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lí học sinh.

Hiện học sinh đã được cho tạm nghỉ học để điều trị, nhà trường sẽ bố trí thời gian kiểm tra phù hợp khi em quay lại lớp.

Trước đó, phụ huynh em T.L.A.T. phản ánh con bị cô giáo dùng thước tác động dẫn đến chấn thương tay. Dù phía nhà trường và giáo viên đã đến xin lỗi, gia đình vẫn mong muốn vụ việc được xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo môi trường giáo dục an toàn cho học sinh.