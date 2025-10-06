Bão Matmo suy yếu: Sở GD-ĐT Hà Nội ra thông báo hoả tốc

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, căn cứ bản tin dự báo lúc 5h00 ngày 6/10/2025 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bão số 11 (Matmo) đã đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu nhanh; khu vực Hà Nội không chịu ảnh hưởng của gió bão, tuy nhiên từ trưa đến đêm 06/10 có khả năng mưa to, cục bộ mưa rất to (50–100mm, có nơi trên 150mm), có nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, thoát nước kém.

Học sinh Hà Nội tan trường trong cơn mưa lớn, đường ngập sâu vào ngày 30/9. (Ảnh: VNE)

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường thực hiện nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 5/10, Sở GD-ĐT Hà Nội ra thông báo yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học ngày 6/10 và chuyển sang học trực tuyến.