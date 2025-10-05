Phòng chống bão số 11, Hải Phòng yêu cầu các trường tự quyết việc cho học sinh nghỉ học

Ngày 4-10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có công văn về việc tăng cường chủ động phòng, chống cơn bão số 11.

Theo đó, Sở này đề nghị Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn, cùng với thủ trưởng các đơn vị giáo dục theo dõi, cập nhập các bản tin dự báo về bão số 11 để chủ động triển khai ứng phó.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các trường chủ động trong việc cho học sinh nghỉ học trước cơn bão số 11. Ảnh: NS

"Tập trung ở mức độ cao nhất, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống bão, không để bị động"- Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu.

Căn cứ tình hình diễn biến của bão, các cảnh báo điều kiện thời tiết nguy hiểm và tình hình thực tiễn của các cơ sở giáo dục và địa phương, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh lịch và hình thức dạy học phù hợp để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

“Kịp thời thông báo tới phụ huynh, cán bộ giáo viên và học sinh trước 21 giờ ngày 5-10-2025 để chủ động trong việc đưa đón, quản lý, chăm sóc học sinh, không để phát sinh rủi ro” – công văn nêu rõ.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị giáo dục triển khai phương án trực bão, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng và bảo đảm điều kiện triển khai công tác ứng trực.

Các đơn vị giáo dục cũng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc rà soát, chuẩn bị và bố trí cơ sở vật chất tại trường học làm nơi tránh trú bão tạm thời cho người dân khi có yêu cầu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 20 giờ tối nay, 4-10, tâm bão số 11 Matmo đang ở khoảng 18.9 độ Vĩ Bắc, 114.0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông Bắc. Cường độ bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Cấp 12 là cấp bão rất mạnh, với sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. So với chiều tối 3-10 khi bão mới vào Biển Đông, bão đã tăng liền hai cấp. Dự báo vào khoảng 7 giờ sáng mai (5-10), cường độ bão mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16. Sau khi đạt cường độ cực đại, khi di chuyển qua khu vực phía Bắc đảo Lôi Châu và tiến vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão sẽ giảm dần do tác động ma sát với đất liền và độ đứt gió tăng lên, làm suy yếu. Dự báo chiều tối 5-10, khi trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và cách Quảng Ninh khoảng 190 km về phía Đông Nam, cường độ bão giảm còn cấp 11-12, giật cấp 15. Dự kiến bão sẽ đi vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).