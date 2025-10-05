Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học ngày 6/10

Nội dung trên được ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nói tại cuộc họp về chỉ đạo ứng phó bão Matmo, chiều 5/10.

Ông Cương cho biết trước đó việc lựa chọn hình thức học được giao cho hiệu trưởng các trường chủ động, căn cứ vào diễn biến của bão. Tuy nhiên, thông tin từ các cơ quan chuyên môn cho thấy hiện đất "đã no nước", trong khi ngày mai có thể mưa 80-100 mm, gây ngập lụt.

"Do vậy, tất cả trường học nghỉ ngày mai và chuyển sang học trực tuyến", ông Cương nói.

Học sinh dắt xe qua đoạn ngập trên phố Hàm Nghi, ngày 30/9. Ảnh: Phạm Dự

Trước đó, đầu giờ chiều nay, nhiều trường đã chủ động thông báo học online ngày 6/10, như chuyên Hà Nội - Amsterdam, Phổ thông liên cấp Đa Trí Tuệ, Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội, Phenikaa...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, bão Matmo sẽ đổ bộ vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng vào sáng 6/10, sức gió cấp 9, giật cấp 12. Bão sau đó đi vào Móng Cái (Quảng Ninh), đi vào vùng biên giới Việt - Trung và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Từ đêm nay đến hết đêm 7/10, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa 150-250 mm, cục bộ trên 400 mm; đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa 70-150 mm, cục bộ trên 200 mm. Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão nhưng từ gần sáng mai mưa 70-120 mm, cục bộ trên 150 mm.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Matmo. Ảnh: NCHMF

Hôm 30/9, bão Bualoi (cơn bão số 10) gây mưa lớn liên tục, làm phát sinh hơn 80 điểm ngập ở Hà Nội, giao thông hỗn loạn. Nhiều bố mẹ vật lộn để đưa con về nhà, không ít trường phải tổ chức trông giữ, cho học sinh ăn tối, ngủ qua đêm.

Tối cùng ngày, Sở thông báo tất cả học sinh nghỉ ngày hôm sau. Quyết định được cho là chậm trễ, khiến phụ huynh phản ứng.