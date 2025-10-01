Sở Giáo dục Hà Nội: Cho nghỉ học diện rộng cần cân nhắc kỹ

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sáng 1/10 cho biết trong các đợt mưa bão, chủ trương của Sở là để các trường chủ động phương án, hình thức học phù hợp, nhất là ở những nơi ngập lụt. Vì vậy, việc cho học sinh nghỉ học hôm qua sẽ do các hiệu trưởng quyết định, căn cứ tình hình thực tế.

"Việc bất ngờ cho nghỉ khi giờ học cận kề, nhiều gia đình đang đưa con tới trường cũng sẽ khiến phụ huynh gặp rắc rối, khó tìm người trông con. Hơn nữa, không phải khu vực nào cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai", vị này nhìn nhận.

Vị này cho rằng sáng 30/9, tuy trời mưa lớn song tầm 6-8h - khoảng thời gian hầu hết bố mẹ đưa con đi học - số điểm ngập được ghi nhận "rất ít". Đến buổi trưa, khi học sinh đã đến trường mà thông báo nghỉ toàn thành phố sẽ đột ngột.

"Quyết định nghỉ học diện rộng cần cân nhắc kỹ", theo lãnh đạo Sở.

Chiều 30/9, sau khi làm việc với các ban, ngành phụ trách giao thông, đô thị của Hà Nội, xác định còn nhiều điểm ngập, có thể không rút hết nước vào hôm sau nên Sở quyết định cho học sinh cả thành phố nghỉ một ngày để đảm bảo an toàn. Thông báo được đưa ra khoảng 18h30 để các gia đình kịp bố trí người trông con hôm sau.

Sở ghi nhận hầu hết trường đang khắc phục vệ sinh và dọn dẹp sau khi nước rút để ngày mai đón học sinh trở lại.

Học sinh Hà Nội tan trường trong cơn mưa lớn, đường ngập sâu, trưa 30/9. Ảnh: Hoàng Giang

Hai ngày qua, Hà Nội có mưa lớn liên tục, do ảnh hưởng của bão Buloi. Các đợt mưa cách nhau khoảng 15-30 phút, làm phát sinh 82 điểm ngập úng chủ yếu ở nội đô và cửa ngõ phía Tây, đẩy giao thông hỗn loạn.

Sáng 30/9, hàng loạt trường đã cho học sinh nghỉ hoặc đón học sinh muộn. Trường THCS Cổ Nhuế 2, phường Đông Ngạc, phải nhờ lực lượng quân đội dùng xe chuyên dụng chở học sinh tới điểm khô ráo để phụ huynh đón con vào buổi trưa.

Tới chiều tối, giao thông vẫn bị chia cắt khiến nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc đón con. Vì vậy, nhiều trường ngoài công lập như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Marie Curie, Đa Trí Tuệ, Lương Thế Vinh, Nguyễn Tất Thành, Lê Quý Đôn... tổ chức trông giữ, cho học sinh ăn tối miễn phí, ngủ đêm. Một số tuyến xe chuyên chở học sinh về nhà từ 15h-16h hôm qua đã kẹt trên đường đến gần nửa đêm.