Tuyển sinh lớp 10: Dự đoán điểm cao hơn năm ngoái

Thứ Sáu, ngày 24/07/2020 10:00 AM (GMT+7)

Sau mấy ngày chấm thi liên tục, một số giáo viên cho biết môn toán, văn xuất hiện nhiều điểm 7, điểm 8 và điểm trên trung bình cũng nhiều hơn kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2019.

Ngày 19-7, Ban chấm thi tuyển sinh lớp 10 đã bắt đầu chấm chính thức. Dự kiến ngày 27-7, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm thi.

Môn văn: Điểm 7 xuất hiện nhiều

Việc chấm thi môn văn đã được hoàn tất. Theo một giáo viên (GV) tham gia chấm thi, phổ điểm môn văn năm nay khá ổn. Điểm 7, điểm 8 xuất hiện khá nhiều; điểm 9 ít hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều bài dưới 4 điểm. Một số phòng chấm thi khác cũng trong tình trạng tương tự.

Theo GV này, nhiều học sinh bị mất điểm ở câu 2. Đề bài nêu “Phải chăng lắng nghe là một biểu hiện của yêu thương”, từ đó yêu cầu học sinh viết một bài văn ngắn (khoảng một trang giấy thi) để trả lời câu hỏi trên. Tuy nhiên, nhiều thí sinh chỉ phân tích vế lắng nghe mà quên mất vế yêu thương. Mặt khác, có rất nhiều em sai cơ bản, đề yêu cầu viết văn bản nhưng các em toàn viết đoạn.

Bên cạnh đó, câu 1d cũng khiến nhiều thí sinh không lấy được điểm. Đề yêu cầu: Giữa ba việc “lắng nghe chính mình, lắng nghe mọi người xung quanh và lắng nghe thế giới tự nhiên” thì em quan tâm đến việc nào nhất? Nhiều thí sinh không đọc kỹ đề nên làm luôn cả ba ý. Do đó, các em không đạt được điểm trọn vẹn.

Bên cạnh đó, có một số em sai cả kiến thức sách giáo khoa, xác định không đúng phép liên kết.

Một GV tham gia chấm các bài thi chuyên cho biết công tác chấm thi đã hoàn tất. Theo GV này, điểm văn chuyên không cao do đặc thù đề thi chuyên rất khó. Giám khảo trân trọng các bài có chất văn, nhiều thí sinh có kỹ năng làm bài còn non.

Những bài thi chuyên do GV này chấm điểm cao nhất là 6,5. Điểm 9 rất hiếm.

“Nhiều em chưa thật sự hiểu yêu cầu của đề, viết bài không đúng trọng tâm. Bố cục bài làm còn lộn xộn, chưa rõ ràng. Đối với một vấn đề khó như câu 2 (nghị luận văn học) thì lý luận văn học còn khá khó với học sinh cấp II. Nhiều học sinh không giải mã được đề, viết theo cảm nhận chủ quan của mình. Không chỉ không nắm rõ về phần lý luận, học sinh chưa tìm đúng dẫn chứng và chưa biết cách phân tích dẫn chứng đúng. Do đó các em không nêu bật được vấn đề” - GV này phân tích thêm.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2020-2021 tại điểm thi Trường THCS Đống Đa, quận Bình Thạnh (TP.HCM). Ảnh: HOÀNG GIANG

Môn toán: Điểm cao hơn năm ngoái

“Điểm toán năm nay đỡ hơn năm rồi” - một GV tham gia chấm thi nói.

Theo GV này, hiện tại việc chấm thi môn toán đã xong. Năm nay điểm dưới trung bình không nhiều. Điểm 8, điểm 9 cũng nhiều hơn năm ngoái. Dự đoán sẽ có khoảng 55% bài thi có điểm trên trung bình.

GV này chia sẻ thêm, trong tám bài của đề toán, học sinh thường không làm được ở bài 3 (nói về tính Can, Chi); bài 5 liên quan đến việc tính số lượng xe máy trong tháng 5 và câu c của bài 8. Câu c của bài hình học thường dùng để phân loại học sinh. Do đó, đối với câu này chỉ những em giỏi, xuất sắc mới có thể làm được.

Một điều đáng nói, đa phần các em đều bị mất điểm ở những bài toán thực tế. Có thể do các em đọc đề không kỹ nên không nắm rõ vấn đề, vì thế không giải được những bài trên.

Tương tự, một GV khác cũng chia sẻ đa số các em bị “gãy” ở phần hình học và bài 3, 4. Riêng bài 2 nhiều em chỉ đạt được 0,5 điểm vì biến đổi sai. Mức điểm phổ biến là 5-6.

Nhìn chung, điểm năm nay cao hơn năm ngoái một chút, tỉ lệ sẽ cao hơn nhưng không nhiều. Có thể trên 50% bài thi đạt điểm trên trung bình.

Năm nay, Sở GD&ĐT TP.HCM huy động 3.430 cán bộ, GV làm công tác chấm thi. Ngày 23-7, theo kế hoạch ban chấm thi, tổ thư ký và tổ làm phách sẽ tiến hành đối sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy tính, ghép điểm thi.

Môn tiếng Anh: Điểm số khá ổn

Việc chấm thi môn tiếng Anh đã được hoàn tất. Một GV tham gia chấm thi cho biết những phòng cô chấm hiếm hoi lắm mới xuất hiện điểm 10 nhưng điểm số khá ổn.

Nhận định về đề thi, một GV tại trường THCS ở quận 4 cho biết so với năm 2019, đề thi môn tiếng Anh năm nay dễ hơn. Mức độ phân hóa học sinh chỉ tập trung khoảng sáu câu, chiếm 1,5 điểm. Vì thế, điểm sàn môn tiếng Anh năm nay sẽ cao hơn.

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó bài thi ngữ văn và bài thi toán hệ số 2, bài thi ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên.

Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Những mốc thời gian thí sinh cần nhớ

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 đã được Sở GD&ĐT TP.HCM công bố:

- Dự kiến ngày 27-7, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm thi.

- Ngày 28-7: In giấy báo điểm tuyển sinh 10.

- Từ ngày 27 đến 29-7: Nhận đơn xin phúc khảo bài thi.

- Ngày 29-7: Công bố kết quả điểm số và điểm chuẩn tuyển sinh THPT chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng.

- Ngày 21-8: Công bố điểm chuẩn tuyển sinh 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10.

