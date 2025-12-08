Đất nước nào nằm trọn trong lòng một quốc gia khác?

Chính xác

Trên thế giới có 3 nước được bao quanh hoàn toàn bởi quốc gia khác là Vatican, San Marino và Lesotho. Vatican là quốc gia độc lập có diện tích nhỏ nhất thế giới, chỉ rộng 0,44 km2.

Trong khi đó, San Marino là quốc gia nhỏ thứ 5 thế giới với diện tích chỉ khoảng 61 km2. Thủ đô là thành phố cùng tên San Marino.

Lesotho là quốc gia rộng khoảng 30.355 km2. Đây được xem là một trong những địa điểm khai thác kim cương lớn nhất thế giới.