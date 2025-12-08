Đất nước nào nằm trọn trong lòng một quốc gia khác?
Trên thế giới có 3 quốc gia có lãnh thổ được bao quanh hoàn toàn bởi một quốc gia khác. Bạn có biết đó là những quốc gia nào?
Vatican, San Marino, Lesotho83%
San Marino, Lesotho, Monaco0%
Lesotho, Monaco, Ethiopia0%
Monaco, Ethiopia, Vatican17%
Trên thế giới có 3 nước được bao quanh hoàn toàn bởi quốc gia khác là Vatican, San Marino và Lesotho. Vatican là quốc gia độc lập có diện tích nhỏ nhất thế giới, chỉ rộng 0,44 km2.
Trong khi đó, San Marino là quốc gia nhỏ thứ 5 thế giới với diện tích chỉ khoảng 61 km2. Thủ đô là thành phố cùng tên San Marino.
Lesotho là quốc gia rộng khoảng 30.355 km2. Đây được xem là một trong những địa điểm khai thác kim cương lớn nhất thế giới.
Hai trong ba nước này nằm trong lòng quốc gia nào?
Mozambique0%
Nam Phi33%
Italy67%
Kazakhstan0%
Cả Vatican và San Marino đều nằm hoàn toàn trong lãnh thổ của Italy. Trong đó, Vatican nằm trọn trong lòng thành phố Rome, được bao bọc bởi các tường thành. Nơi đây sử dụng ngôn ngữ chính thức là tiếng Italy. Dù có diện tích nhỏ, quốc gia này vẫn có con tem, hộ chiếu, biển số xe, quốc kỳ và quốc ca riêng.
San Marino cũng nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Italy, nhưng lệch về phía đông bắc quốc gia này. Do quá nhỏ, lại nằm lọt trong lòng Italy, San Marino có đời sống thường nhật gắn liền với “người hàng xóm khổng lồ”. An ninh quốc phòng của San Marino do Italy đảm nhận, mọi con đường giao thông vận tải đều phải qua Italy.
Trong khi đó, Lesotho ở khu vực cực nam châu Phi, nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Nam Phi.
Đâu là biệt danh của Lesotho?
Vương quốc an toàn33%
Vùng đất Rồng Sấm67%
Xứ sở băng đảo0%
Vương quốc trên trời0%
Lesotho là quốc gia duy nhất trên thế giới nằm hoàn toàn ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển và khoảng 80% diện tích lãnh thổ cao trên 1.800 m. Do đó, nơi đây còn được gọi là “Vương quốc trên trời”. Đỉnh núi Thabana - Ntlenyana, nằm ở phía Đông Lesotho, thuộc dãy Drakensber, cũng là điểm cao nhất tại phía Nam châu Phi.
Quốc gia nào có lãnh thổ ở trên cả 4 bán cầu?
Peru0%
Kiribati67%
Uruguay17%
Chile17%
Theo World Atlas, Kiribati là một quốc đảo trải dài trên diện tích khoảng 811 km2, nằm ở trung tâm Thái Bình Dương.
Trong khi lãnh thổ các quốc gia khác thường nằm ở một bán cầu (trừ một số trường hợp đặc biệt như Mali, Algeria và Pháp nằm ở hai bán cầu), đây là quốc gia duy nhất có lãnh thổ nằm trên cả bốn bán cầu của Trái Đất.
Quốc gia này gồm 32 đảo san hô, 21 đảo trong số đó có người sinh sống. Các hòn đảo được tìm thấy ở khu vực Nam Thái Bình Dương của Polynesia và Micronesia.
Quốc gia nào có lãnh thổ hình giọt nước?
Bahrain17%
Sri Lanka83%
Cuba0%
Syria0%
Sri Lanka, tên chính thức là Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, là đảo quốc nằm ngoài khơi Ấn Độ Dương, phía Đông Nam tiểu lục địa Ấn Độ, diện tích khoảng 65.600 km2. Sri Lanka có lãnh thổ hình giọt nước, do đó còn được gọi với cái tên “hòn ngọc Ấn Độ Dương”. Quốc gia này được xem là đường nối hàng hải chiến lược giữa Tây Á và Đông Nam Á.
04/11/2025 05:11 AM (GMT+7)