Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin chính thức về việc thông báo nhầm địa điểm dự thi

Chủ Nhật, ngày 19/07/2020 17:33 PM (GMT+7)

Trong buổi thi sáng ngày 19/7/2020, tại Điểm thi THPT chuyên Nguyễn Huệ có 7 thí sinh nhầm địa điểm dự thi.

Tối 18/7, một số phụ huynh có con đăng ký dự thi môn chuyên Tiếng Anh vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ phản ánh về việc phiếu báo dự thi in nhầm thông tin địa điểm dự thi ngày 19/7/2020.

Về việc này, chiều 19/7, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin chính thức về sự việc sơ suất trong việc thông báo địa điểm thi của thí sinh đăng ký dự thi môn chuyên tiếng Anh vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

Theo đó, ngay từ đầu kỳ thi, các thí sinh dự thi môn Tiếng Anh chuyên vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ từ phòng số 31 đến phòng số 41 đã được Sở GD&ĐT ấn định dự thi tại Điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi-Hà Đông.

Các quận, huyện đều thực hiện đúng quy định trên (in trên phiếu báo thi của học sinh đăng ký dự thi chuyên Anh vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ ghi chú "Chuyên Anh chuyển Điểm thi (ĐT: THCS Nguyễn Trãi-Hà Đông, P#...A)"). Tuy nhiên do lí do kĩ thuật, Phòng GD&ĐT Cầu Giấy đã nhầm trong việc in thông báo địa điểm dự thi.

Sau khi nhận được thông tin còn có học sinh chưa rõ địa điểm dự thi môn Tiếng Anh chuyên vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Sở GD&ĐT Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo Phòng GD&ĐT Cầu Giấy rà soát, thông tin đến phụ huynh và học sinh để đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Đồng thời, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập tổ công tác trực tiếp xuống các Điểm thi môn chuyên để chỉ đạo tăng cường hỗ trợ những học sinh nếu có hiện tượng nhầm lẫn thông tin địa điểm dự thi.

Trong buổi thi sáng ngày 19/7/2020, tại Điểm thi THPT chuyên Nguyễn Huệ có 7 thí sinh nhầm địa điểm dự thi và đã được Sở GD&ĐT, điểm thi THPT chuyên Nguyễn Huệ cùng Ban Chỉ đạo thi tuyển sinh quận Hà Đông bố trí lực lượng tình nguyện viên cùng với phương tiện kịp thời đưa và đón những học sinh này đến địa điểm dự thi đảm bảo an toàn và đúng thời gian theo quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT Cầu Giấy nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiểm điểm các cá nhân có liên quan.

