Khi nào Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 THPT?

Thứ Ba, ngày 21/07/2020 08:00 AM (GMT+7)

Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm các bài thi và điểm chuẩn vào các trường THPT công lập năm 2020 vào ngày 3/8 tới.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo tiến độ của công tác chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021, ngày 3/8/2020, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi của các môn thi trên Cổng Thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội tại địa chỉ http://hanoi.edu.vn.

Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020-2021 của từng trường THPT công lập vào ngày 3/8.

Cũng trong ngày 3/8/2020, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020-2021 của từng trường THPT công lập và các trường có lớp chuyên.

Toàn thành phố thành lập một ban chấm thi và một ban làm phách. Để bảo đảm tiến độ công tác chấm thi, Sở GD&ĐT Hà Nội đã huy động 1.700 giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi. Một nửa trong số này là giáo viên cấp THCS, số còn lại là giáo viên cấp THPT. Ngoài ra, tại ban chấm thi còn có trật tự viên, công an, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ.

Địa điểm chấm thi được rà soát, chọn lựa bảo đảm các yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất. Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, tự luận tại ban chấm thi có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động 24 giờ/ngày và bảo đảm các điều kiện khác theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT ban hành.

Liên quan tới công tác tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội, theo kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 của Sở GD&ĐT, từ nay đến ngày 21/7, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố. Theo đó, phụ huynh học sinh truy cập vào hệ thống tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ http://tsdaucap.hanoi.gov.vn vào mục “đăng ký tuyển sinh” và chọn vào phần đăng ký tuyển sinh tương ứng theo lứa tuổi. Để tránh hiện tượng có quá nhiều phụ huynh học sinh cùng truy cập vào một thời điểm, hệ thống đã phân chia thời gian để phụ huynh của từng lứa tuổi tham gia thử nghiệm. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý với phụ huynh học sinh, đây chỉ là đợt tuyển sinh trực tuyến thử nghiệm, vì vậy, đơn nhập học trong đợt tuyển sinh này không có giá trị sử dụng. Theo lịch tuyển sinh đã công bố, thời gian tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2020-2021 là từ ngày 1/8 đến hết ngày 3/8/2020; với trẻ 5 tuổi vào trường mầm non là từ ngày 4/8 đến hết ngày 6/8/2020; tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7/8 đến hết ngày 9/8/2020. Trong trường hợp không đăng ký tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh học sinh có thể trực tiếp đến trường để nộp hồ sơ tuyển sinh.

