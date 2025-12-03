Cuộc đua vào lớp 10 nóng lên: Lịch học kín đặc, môn thi thứ ba vẫn là ẩn số

Năm học 2024–2025, toàn thành phố có trên 100.000 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi, trong khi 119 trường công lập chỉ đáp ứng được khoảng 63% chỉ tiêu. Tại khu vực nội đô, số lượng trường hạn chế càng khiến cuộc đua trở nên nóng hơn.

Lịch học dày đặc, áp lực đè lên cả học sinh lẫn phụ huynh

Thời điểm học kỳ I sắp kết thúc cũng là lúc lịch học của học sinh lớp 9 bước vào giai đoạn cao điểm. Nhiều em tăng tốc học thêm để củng cố kiến thức, đặc biệt khi môn thi thứ ba chưa được công bố.

Trần An Linh, học sinh lớp 9 tại phường Thanh Xuân cho biết: "Tỉ lệ chọi vào trường công lập ở Hà Nội rất cao nên em khá lo lắng. Hầu như ngày nào cũng phải học thêm để đảm bảo kiến thức. Em mong Sở GD&ĐT Hà Nội sớm công bố môn thi thứ ba để có định hướng ôn tập rõ ràng".

Thí sinh dự thi lớp 10 năm 2025 tại Hà Nội.

Tương tự, em Nguyễn Hoàng Minh (phường Kim Liên) chia sẻ lịch học gần như kín cả ngày: "Sáng học chính khóa, chiều học thêm Toán, tối học thêm Văn. Cuối tuần lại ôn Ngoại ngữ và các môn dự phòng. Thường em học đi học từ 6h30 và về đến nhà lúc 21h, về nhà tiếp tục làm bài. Môn thi thứ ba chưa được công bố khiến bọn em phải học dàn trải".

Không chỉ học sinh chịu áp lực, phụ huynh cũng rơi vào trạng thái căng thẳng khi con phải học nhiều trong thời điểm thay đổi kế hoạch thi.

Anh Nguyễn Phú Thịnh, phụ huynh có con đang học lớp 9 chia sẻ: "Con đi học từ sáng đến tối, sau đó còn thức khuya làm bài. Gia đình cũng lo lắng vì số trường công lập quá ít so với lượng thí sinh. Việc lùi lịch thi sang cuối tháng 6 cũng khiến thời gian ôn luyện kéo dài trong thời tiết nóng nực, càng áp lực".

Chị Phạm Thuý Huyên, phụ huynh Trường THCS – THPT Marie Curie cho rằng việc chưa công bố môn thi thứ ba khiến học sinh phải học quá tải: "Các con gần như không có thời gian nghỉ. Mọi người đều mong Sở chốt phương án thi sớm để việc ôn tập ổn định hơn".

Cần sớm công bố môn thi và điều chỉnh chỉ tiêu

Trước những lo lắng của học sinh và phụ huynh, nhiều giáo viên cho rằng việc công bố sớm phương án thi là rất cần thiết để giảm áp lực. Cô Nguyễn Hồng Lan, giáo viên THCS tại Hà Nội nhận định: "Tỉ lệ chọi cao là nguyên nhân chính khiến kỳ thi vào lớp 10 trở nên căng thẳng. Nếu thành phố mở thêm trường hoặc tăng chỉ tiêu, tâm lý ôn tập của học sinh sẽ nhẹ nhàng hơn. Việc chốt sớm môn thi thứ ba giúp nhà trường và phụ huynh có kế hoạch chuẩn bị phù hợp".

Ở góc độ chuyên môn, thầy Lê Anh Tuấn (giáo viên Toán, Hà Nội) khuyến nghị học sinh duy trì lộ trình ôn tập theo cấu trúc đề của các năm trước: "Hai môn Toán và Ngữ văn là trọng tâm. Với môn thứ ba, các em chỉ cần học chắc kiến thức cơ bản và không nên quá lo lắng".

Cô Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương nhấn mạnh: "Dù môn thi thứ ba là gì, nền tảng kiến thức vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Học sinh cần giữ tinh thần ổn định, học theo hướng dẫn của thầy cô và chủ động trước mọi tình huống".