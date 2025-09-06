Trường xây xong đã lâu nhưng có thấy học sinh đâu?

Ngày 5-9, trong khi hàng triệu học sinh các cấp trong cả nước hân hoan đến trường khai giảng năm học mới thì tại xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng có một ngôi trường tiểu học được xây dựng hoành tráng từ lâu nhưng vẫn không có bóng dáng một học sinh.

Ngôi trường tiền tỉ hoành tráng đứng chơ vơ không có đường đi. Ảnh PN.

Được biết Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 được xây dựng xong vào năm 2022 gồm dãy nhà một trệt, một lầu có 3 phòng chức năng; 5 phòng học và 2 khu vệ sinh trên diện tích đất hơn 11.000m2 với kinh phí khoảng 14 tỉ đồng.

Đây là điểm trường được xây dựng mới nhằm chuyển toàn bộ gần 600 học sinh của 18 lớp học từ điểm chính Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 gần đó sang do khu đất trường tọa lạc đã quy hoạch sử dụng đất làm khu công nghiệp.

Rất nhiều hạng mục của điểm trường chính hư hỏng, xuống cấp, vô cùng nguy hiểm. Ảnh PN.

Đặc biệt là điểm chính được xây dựng từ năm 2001 hiện đang xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học. Cụ thể mái lợp tole hoen rỉ, mục nát, dột, trần tole lạnh, rơi rớt không an toàn; nền gạch nứt nẻ; tường nứt, bong tróc…Đặc biệt là hệ thống điện hư hỏng không an toàn, vô cùng nguy hiểm cho học sinh và thầy cô giáo.

Vì sao Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 đã xây dựng xong hơn 3 năm vẫn chưa chuyển học sinh sang, để công trình vô cùng lãng phí?.

Cỏ dại mọc khắp nơi ở ngôi trường mới xây, Ảnh PN.

Được biết ngoài dãy phòng học xây dựng hoành tráng, ngôi trường mới xây này hoàn toàn không có sân chơi, cổng trường, tường rào; không có điện nước thậm chí đường vào ngôi trường này cũng không có.

Năm 2024, UBND huyện Hàm Thuận Nam được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) đồng ý lập đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 17 tỉ đồng gồm sân chơi, khu nhà để xe, phòng học, cổng trường, tường rào, hệ thống điện nước và đặc biết là con đường vào trường với dự kiến kinh phí khoảng 4,6 tỉ đồng. Tuy nhiên sau khi có nhiều ý kiến qua lại của các sở, ngành, giai đoạn 2 xây dựng Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 vẫn không được triển khai và 3 năm qua, ngôi trường vẫn đứng chơ vơ giữa khu đất trống, vô cùng lãng phí.

Tường của ngôi trường cũ đã nứt toác.

Trước tình trạng lãng phí này, UBND xã Hàm Kiệm đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ: “Hiện nay vì tính cấp bách để đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm hoàn thành thủ tục đầu tư và hoàn thành việc thi công xây dựng dự án xây dựng mới một số hạng mục khối phụ trợ”.

Gạch nền ở ngôi trường cũ bể, nát khắp nơi.

Được biết, cuối tháng 8-2025, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung mà UBND xã Hàm Kiệm đã kiến nghị.

Một ngôi trường xây dựng mới đã 3 năm, nhưng chưa thể đón học sinh chỉ vì thiếu những hạng mục tối thiểu như cổng, sân, đường vào đúng là nghịch lý khó chấp nhận. Đã đến lúc, các cấp ngành tỉnh Lâm Đồng phải hành động ngay để ngôi trường này thôi đứng chơ vơ, lãng phí và trở thành nơi gieo con chữ an toàn cho hàng trăm học trò.