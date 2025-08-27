Trường học ngổn ngang sau bão, thầy cô lo không có phòng học cho năm học mới

Cơn bão số 5 đổ bộ với sức gió rất mạnh, quần thảo dữ dội suốt hơn 10 giờ đã để lại hậu quả nặng nề tại nhiều khu vực tỉnh Hà Tĩnh. Theo ghi nhận, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập; cây cối đổ ngã, hệ thống điện hư hại nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều trường học đang chuẩn bị bước vào kỳ khai giảng năm học mới, nay lại bị gió bão phá hủy nhiều hạng mục, ảnh hưởng tới kế hoạch của năm học.

Ghi nhận tại Trường THCS Hoa Liên (xã Cổ Đạm) sau khi bão đi qua là cảnh ngổn ngang từ mái tôn rơi rớt, cây cối đổ ngổn ngang.

Cô Hoàng Thị Hương - Phó hiệu trưởng Trường THCS Hoa Liên cho biết, trước bão, nhà trường đã chuẩn bị tốt công tác phòng, chống song cơn bão quá mạnh khiến dãy phòng học hai tầng bị tốc mái.

“Phần mái che mới được nhà trường xây dựng từ năm ngoái với kinh phí 400 triệu đồng nay đã hư hỏng hoàn toàn. Giáo viên trong trường đang nỗ lực phối hợp cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, sớm ổn định lại, đặc biệt trong thời điểm sắp khai giảng năm học mới", cô Hương nói. Trong ảnh là cảnh ngổn ngang tại các cơ sở giáo dục, giáo viên và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Gió bão cũng khiến Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc) thiệt hại nặng nề.

8 phòng học bộ môn bị sập hoàn toàn, 3 phòng khác bị tốc mái, nhiều thiết bị dạy học và tài sản như sách vở, máy tính, tivi bị hư hỏng.

Thầy Hoàng Thế Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc cho biết, năm học mới sắp tới gần nhưng trường lại bị đổ sập, nên nhà trường hiện tại đang vất vả xoay xở, ứng phó.

"Còn hơn 1 tuần nữa năm học mới bắt đầu nhưng cơn bão đã làm phòng học tô mái, đổ sập nên nhà trường hiện chưa có phương án gì để đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới. Trước mắt, chúng tôi đang tập trung dọn vệ sinh và khắc phục những gì sẵn có. Còn về phòng học thì chắc chắn sẽ không thể đáp ứng cho năm học mới, có thể nhà trường phải chia làm hai ca", thầy Anh buồn bã.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 khiến 156 cơ sở giáo dục trên địa bàn bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng hơn 121 tỉ đồng. Sau bão, Sở GD-ĐT thành lập 4 đoàn công tác tới các trường nắm bắt tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả.