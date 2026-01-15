Một trường đại học chi hơn 1,5 tỷ đồng lì xì Tết sớm cho sinh viên

Chia sẻ với VietNamNet, PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho biết, tất cả sinh viên chính quy của nhà trường sẽ được nhận khoản tiền lì xì 100.000 đồng/người từ trường nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Khoản tiền lì xì cho sinh viên nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường và là hoạt động thường niên nhiều năm nay.

“Nhà trường thực hiện việc này trước khi bắt đầu kỳ nghỉ Tết, để mỗi bạn sinh viên đều cảm nhận được một chút không khí Tết đến - Xuân về. Số tiền không nhiều so với mỗi em nhưng đó là sự động viên, mừng Tết ấm áp”, đại diện nhà trường cho hay.

Theo tính toán của Trường ĐH Ngoại thương, khoảng 15.000-16.000 sinh viên chính quy của toàn trường sẽ được nhận lì xì. Như vậy, nhà trường dự kiến chi hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động này.

Sinh viên sẽ nhận được tiền mừng tuổi thông qua lớp trưởng các lớp, bằng hình thức chuyển khoản. Tiền lì xì sẽ được chuyển đến các sinh viên trước khi về nhà nghỉ Tết.

Sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương năm 2025. Ảnh: Thanh Hùng.

Ngoài ra, khoảng 200 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập cũng sẽ được nhà trường dành tặng "học bổng khuyến khích” trị giá 2 triệu đồng/suất; tổng mức hỗ trợ là 400 triệu đồng.

Như vậy, dự kiến năm nay, Trường ĐH Ngoại thương dành 2 tỷ đồng để chia sẻ, động viên sinh viên dịp Tết.

Ngoài ra, để tăng sự gắn kết, tinh thần sẻ chia, gần gũi giữa các giảng viên và người học, tăng cường giao lưu sinh viên trao đổi quốc tế đang học tập tại trường, ĐH Ngoại thương cũng sẽ tổ chức các hoạt động Tết cho sinh viên như chương trình Tết Sum vầy tại trụ sở chính Hà Nội và nhiều hoạt động tại cả 3 cơ sở.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương được nghỉ 3 tuần, từ ngày 9/2 (tức 22/12 âm lịch) đến hết 1/3/2026 (tức 13/1 âm lịch).