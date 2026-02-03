Thưởng Tết giáo viên 2026: Bất ngờ với "tiết lộ" thực tế của các thầy cô

Thưởng Tết giáo viên 2026: Nhiều người chạnh lòng

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, giáo viên không chỉ chia sẻ về vấn đề thưởng Tết 2026 mà còn phản ánh tình trạng nợ đọng các khoản chế độ, quyền lợi kéo dài.

Giáo viên và học sinh một trường THPT ở Hà Nội. Ảnh: NVCC

Cô Nguyễn Thị T., một giáo viên THPT ở xã Vân Đình, Hà Nội, có 25 năm gắn bó với nghề (trong đó có 5 năm hợp đồng do địa phương không tổ chức thi tuyển), cho biết đến nay, giáo viên trong trường vẫn chưa được chi trả nhiều khoản đã đến hạn.

“Chúng tôi còn bị nợ tiền lì xì Tết, tiền quà 20/11, tiền thưởng chiến sĩ thi đua của năm trước. Đặc biệt, nhà trường hiện vẫn chưa chi tiền dạy thừa giờ của năm học 2024–2025. Riêng tôi dạy thừa tới 214 tiết môn Giáo dục thể chất do thiếu giáo viên. Cuối năm học, giáo viên đã kê khai đầy đủ số tiết nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền”, cô nói.

Từ thực tế đó, cô T. cho biết, nhiều giáo viên của trường mong muốn lãnh đạo thành phố sớm nắm bắt tình hình, có sự rà soát, xem xét và điều chỉnh chính sách để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đội ngũ nhà giáo – những người đang trực tiếp đứng lớp, gánh vác trọng trách giáo dục thế hệ tương lai.

“Chúng tôi không đòi hỏi đặc quyền, chỉ mong được đối xử công bằng, được quan tâm như đồng nghiệp ở các khối ngành khác. Nghề giáo là nghề cao quý nhưng sự ghi nhận và chăm lo về đời sống vật chất cũng là điều cần thiết để thầy cô yên tâm cống hiến”, một giáo viên khác bày tỏ.

Tiền thưởng theo Nghị định 73 của giáo viên

Giáo viên của hơn 200 trường thực hiện mô hình đặt hàng dịch vụ giáo dục tại Hà Nội đang chờ khoản tiền thưởng theo Nghị định 73. Trong khi giáo viên ở nhiều địa phương khác đã được chi trả khoản thưởng này, giáo viên tại các trường thuộc diện đặt hàng của Hà Nội vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể.

Cô Bùi Thị Dung, giáo viên Trường THPT Hoài Đức B, Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đều là giáo viên cống hiến cho ngành Giáo dục nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền thưởng theo Nghị định 73. Tết đã rất gần rồi mà thầy cô vừa lo lắng, vừa băn khoăn không biết năm nay mình có tiếp tục bị loại khỏi danh sách được hưởng như Tết năm ngoái hay không”.

Theo cô Dung, điều khiến giáo viên khó hiểu là việc đặt hàng giá dịch vụ giáo dục lại trở thành lý do khiến giáo viên bị gạt ra khỏi diện chi thưởng, trong khi vẫn là viên chức của thành phố, hưởng lương theo hệ số như các trường không tự chủ.

“Chúng tôi mong mỏi được Nhà nước quan tâm, chăm lo đời sống như giáo viên các trường bạn và các khối ngành khác. Cùng là viên chức của thành phố, nhưng vào dịp cuối năm, nhiều đơn vị khác nhận được khoản thưởng lên tới gần trăm triệu đồng, bao gồm tiền theo Nghị định 73 và chính sách thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 81. Còn giáo viên chúng tôi thì thực sự rất chạnh lòng”, cô Dung bày tỏ.

Trước nội dung này, mới đây Sở GDĐT Hà Nội cho biết, từ năm học 2025-2026, kinh phí khen thưởng theo Nghị định 73 sẽ được tính vào giá dịch vụ giáo dục. Hiện Sở GDĐT Hà Nội đang xây dựng giá dịch vụ giáo dục trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật.

Theo đó, Nghị quyết giá dịch vụ giáo dục sẽ báo cáo UBND TP, trình HĐND thông qua vào kỳ họp tháng 5 tới. Khi được thông qua, mức thưởng sẽ được tính toán đầy đủ trong giá dịch vụ.