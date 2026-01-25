Các trường đại học lì xì, hỗ trợ tiền vé xe về Tết cho sinh viên

Chia sẻ với VietNamNet, PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho biết, tất cả sinh viên chính quy của nhà trường sẽ được nhận khoản tiền lì xì 100 nghìn đồng/người nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Khoản tiền lì xì cho sinh viên nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường và là hoạt động thường niên nhiều năm nay.

“Nhà trường thực hiện việc này trước khi bắt đầu kỳ nghỉ Tết, để sinh viên cảm nhận được một chút không khí Tết đến - Xuân về. Số tiền không nhiều với mỗi em nhưng đó là sự động viên, mừng Tết ấm áp”, bà Hiền nói.

Theo tính toán của Trường ĐH Ngoại thương, khoảng 15.000-16.000 sinh viên chính quy của toàn trường sẽ được nhận lì xì. Như vậy, nhà trường dự kiến chi hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động này. Sinh viên sẽ nhận tiền mừng tuổi thông qua lớp trưởng, bằng hình thức chuyển khoản, trước khi các em về nghỉ Tết.

Ông Trần Ngọc Khánh, Trưởng Phòng Công tác sinh viên của ĐH Công nghiệp Hà Nội cho hay, nhà trường cũng sẽ có lì xì đầu năm cho tất cả sinh viên, học viên dịp đầu xuân năm mới với mức 100 nghìn đồng/em. "Dự kiến ngày 23/2/2026 (tức ngày 7 âm lịch) - ngày đầu tiên trở lại trường sau dịp nghỉ Tết, sinh viên, học viên sẽ nhận được khoản lì xì này thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân", ông Khánh thông tin.

Trước Tết, ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng sẽ có những suất quà cho sinh viên khó khăn. Theo kế hoạch, từ ngày 27-29/1, nhà trường tặng các sinh viên mồ côi hoặc khuyết tật phần quà trị giá 500 nghìn đồng/suất để các em về quê ăn Tết. Dự kiến, nhà trường sẽ trao 68 suất quà, tổng giá trị 34 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên của trường cũng đã hỗ trợ những phần quà trị giá 300 nghìn đồng/suất tới các sinh viên mồ côi, gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh minh họa: VNN.

Ông Cao Bá Cường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho hay, năm nay, trường hỗ trợ mua vé xe về quê ăn Tết cho 150 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, mỗi sinh viên sẽ được nhận 500 nghìn đồng. “Nhân dịp Tết đến, nhà trường muốn gửi chút tình cảm tới sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của các em”, ông Cường thông tin.

Bà Đặng Hương Giang, Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên của Trường ĐH Thủy lợi, cho hay nhà trường dự kiến sẽ tổ chức các chuyến xe đưa sinh viên về quê ăn Tết. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đang tính toán việc hỗ trợ cho các sinh viên có gia đình chịu ảnh hưởng của bão lũ trong năm qua. “Trong thời gian tới, nhà trường sẽ thông báo cho sinh viên đăng ký để lên phương án hỗ trợ”, bà Giang nói.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng dự kiến ngày 31/1 tới đây sẽ tổ chức chương trình Tết cho sinh viên. Lãnh đạo nhà trường cũng dự kiến tặng 50 suất quà cho học sinh, sinh viên khó khăn đón Tết. ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ tặng lịch Tết cho sinh viên và dự kiến sẽ có những suất quà cho các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Còn ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, dịp Tết này, nhà trường có những món quà tập trung hỗ trợ các sinh viên mồ côi.