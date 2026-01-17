Thủ khoa Bách khoa Hà Nội 2025 có điểm tốt nghiệp cao "chót vót", nhìn loạt thành tích ai cũng nể phục!

Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội 2025

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Vũ Ngọc Tường Minh, cựu sinh viên K66 ngành Phân tích Kinh doanh, thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị sau khi đạt thành tích này. Trước đó, Minh tốt nghiệp ấn tượng với điểm trung bình học tập 3.95/4, điểm rèn luyện 93/100. Tường Minh cũng sở hữu cho mình chứng chỉ IELTS 7.5.

Tường Minh trở thành thủ khoa đầu ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Trong suốt quá trình học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Tường Minh không ngừng nỗ lực để khẳng định bản thân. Minh được xét tuyển tài năng vào ngành Phân tích Kinh doanh và liên tiếp 6 kỳ nhận học bổng Khuyến khích học tập. Bên cạnh thành tích học tập, Minh còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học với hai bài báo được công bố tại các hội thảo quốc tế uy tín như ICECH 2024 và Asia-Pacific Management Accounting Association 2024. Minh cũng đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội tham dự các sân chơi học thuật lớn như CFA Research Challenge 2024 và ICAEW Vietnam Business Challenge, qua đó mở rộng góc nhìn và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Không chỉ gắn bó với học thuật, Thủ khoa tốt nghiệp Bách khoa Hà Nội 2025 còn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động ngoại khóa. Minh từng là Chủ tịch Câu lạc bộ Nhiếp ảnh HSGS Photography Society và sau này giữ vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phân tích Kinh doanh HBAC. Việc cân bằng giữa học tập, nghiên cứu và hoạt động câu lạc bộ giúp Minh rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm và lãnh đạo – những kỹ năng không thể thiếu trong môi trường học thuật và nghề nghiệp hiện đại.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Minh cho rằng bản thân không có bí quyết nào quá đặc biệt. Nam sinh thường chủ động xem trước bài giảng để nắm được khung kiến thức, tập trung ghi chép những nội dung mở rộng mà giảng viên truyền đạt ngoài slide, đồng thời dành thời gian hệ thống lại kiến thức và giải lại bài tập trước mỗi kỳ thi để hiểu sâu bản chất vấn đề thay vì học thuộc công thức. Quan trọng hơn, Minh không ngừng thử nghiệm nhiều cách học khác nhau, từ đó dần tìm ra phương pháp phù hợp và liên tục cải tiến theo thời gian.

Tường Minh không ngừng thử nghiệm nhiều cách học khác nhau, từ đó dần tìm ra phương pháp phù hợp và liên tục cải tiến theo thời gian. Ảnh: NVCC

Nhìn lại chặng đường đại học, Thủ khoa tốt nghiệp Bách khoa Hà Nội 2025 nhớ nhất quãng thời gian năm thứ 3, khi vừa tham gia các cuộc thi học thuật, vừa đảm nhiệm công việc tại câu lạc bộ, đồng thời phải hoàn thành khối lượng lớn bài tập và deadline trên lớp. Đó là giai đoạn bận rộn và nhiều áp lực nhưng cũng là lúc Minh học được nhiều nhất, không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn về kỹ năng mềm và khả năng thích nghi. Dù chưa đạt được những giải thưởng lớn, chính những trải nghiệm đó đã trở thành nền tảng giúp Minh tự tin ứng tuyển và trúng tuyển chương trình thực tập tại Đại học Quốc gia Singapore – ngôi trường được xếp hạng top 1 châu Á.

Gia đình có truyền thống ngành giáo dục

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm trong ngành giáo dục, Tường Minh sớm được nuôi dưỡng trong môi trường đề cao tri thức và sự đồng hành của gia đình chính là điểm tựa lớn nhất.

Lý giải việc không nối nghiệp gia đình, Tường Minh cho biết từ nhỏ đã có niềm yêu thích đặc biệt với các con số và tâm lý con người. Khi lớn lên, việc thường xuyên đọc sách, đọc báo về kinh tế và tài chính càng khiến nam sinh bị cuốn hút bởi cách các quyết định kinh tế tác động đến đời sống xã hội. Từ đó, Tường Minh theo đuổi lĩnh vực kinh tế như một lựa chọn tự nhiên, xuất phát từ đam mê và sự tò mò trí tuệ. Gia đình Minh hoàn toàn ủng hộ quyết định này, miễn là cậu có năng lực và sự nghiêm túc với con đường đã chọn.

Theo Tường Minh, sự đồng hành của gia đình chính là điểm tựa lớn nhất. Không chỉ động viên về tinh thần, bố mẹ còn chủ động tìm hiểu những lĩnh vực cậu đang học để có thể trao đổi, góp ý và cùng lên kế hoạch cho tương lai. Mỗi khi cảm thấy bối rối hay đứng trước những ngã rẽ quan trọng, Tường Minh luôn có thể tìm đến gia đình để lắng nghe những lời khuyên thiết thực và giàu trải nghiệm.

Tường Minh đang theo học chương trình Thạc sĩ Phân tích dữ liệu kinh doanh tại Trinity College Dublin. Ảnh: NVCC

Hiện tại, Tường Minh đang theo học chương trình Thạc sĩ Phân tích dữ liệu kinh doanh tại Trinity College Dublin, Ireland. Môi trường học tập quốc tế mang đến cho Minh cơ hội tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại, mở rộng tư duy và hiểu sâu hơn về bức tranh kinh tế toàn cầu. Dù chưa đặt ra một đích đến cụ thể, Minh xác định rõ mong muốn của mình là “đi để trở về”, đi thật nhiều nơi, học hỏi thật nhiều tri thức để sau này quay về Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ.