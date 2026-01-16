Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường 'đắp chiếu' 8 năm ở TPHCM

Khung cảnh hoang tàn của Trường THCS Hiệp Bình Phước sau 8 năm 'đắp chiếu'. Nghịch lý là công trình bị bỏ hoang ngay tại nơi đang khát 242 phòng học cho học sinh.

Quy mô bề thế với 3 dãy nhà 3 tầng hình chữ U, nhưng lối vào ngôi trường nay đã bị cỏ dại bịt kín. Để tiếp cận bên trong, phóng viên phải vất vả vạch lớp cây cỏ rậm rạp.

Bên trong ngôi trường dở dang là khung cảnh hoang phế, ẩm thấp sau nhiều năm bị bỏ quên.

Vật liệu nằm chỏng chơ, phủ bụi giữa những bức tường xây dở.

Những chiếc tủ đựng thiết bị phòng cháy chữa cháy nằm lăn lóc, lớp giấy bọc bảo vệ bên ngoài đã mục nát.

Ngôi trường chưa từng đón học sinh nay lại trở thành nơi trú chân tạm thời của một số người vô gia cư.

Dự án nằm lọt thỏm giữa khu dân cư hiện hữu. Việc công trình bỏ hoang lâu năm không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh.

Trên các mảng tường thô chằng chịt những nét vẽ graffiti, dấu tích của sự xâm nhập tự do vào công trình.

Dưới nền, lớp rong rêu đóng bám dày, chồng lên nhau sau nhiều mùa mưa nắng.

Công trình có tổng diện tích 14.000m2, được duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016.

Ông Nguyễn Tư Hùng, Trưởng Phòng Xây dựng 3, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình TP Thủ Đức cũ cho hay, từ năm 2018 đến nay, dự án trải qua 3 lần điều chỉnh quy hoạch.

Năm 2022, đơn vị thi công không còn khả năng tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19, xin ngừng thi công. Dự án được điều chỉnh quy hoạch và thiết kế, tổ chức đấu thầu lại.

Đến nay, dự án được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030, dự kiến sẽ được tái khởi công vào quý 3/2026.