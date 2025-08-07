Thủ khoa 'chục năm có một' của Đại học Y Hà Nội

Ngô Thu Hà, 24 tuổi, quê Phú Thọ, vừa tốt nghiệp ngành Y khoa của trường Đại học Y Hà Nội với điểm tổng kết 8,42/10. Hà sẽ nhận bằng bác sĩ loại giỏi vào cuối tháng 8.

Sáu năm trước, cô từng là thủ khoa khối B00 toàn quốc, khi đạt tổng 29,8 điểm ba môn Toán, Hóa, Sinh. Dù vậy, Hà cho biết không đặt mục tiêu thành thủ khoa tốt nghiệp.

"Sau khi thi xong môn cuối vào tháng 6, mình rất vui vì biết điểm tổng kết đứng đầu. Dù thành tích nhỏ nhưng phần nào cho thấy sự nỗ lực của mình", Hà nói.

Đại diện trường Đại học Y Hà Nội cho biết trong hàng chục năm nay, Hà là trường hợp hiếm hoi vừa là thủ khoa đầu vào xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, vừa là thủ khoa đầu ra. Theo trường, kết quả này đòi hỏi sinh viên không chỉ có tố chất mà phải nỗ lực, bền bỉ.

Ngô Thu Hà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hà là cựu học sinh chuyên Toán, trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Cô ấp ủ ước mơ thành bác sĩ từ nhỏ, sau một lần bị sốt cao, được bác sĩ tận tình cấp cứu dù đang trong giờ nghỉ trưa.

Là thủ khoa toàn quốc nhưng ngày mới vào đại học, Hà vẫn gặp nhiều khó khăn bởi việc học khác hoàn toàn so với cấp ba. Những môn cơ sở như Hóa Sinh, Lý Sinh hay Giải phẫu cần nhiều kiến thức Hóa, Sinh, Lý chuyên sâu khiến Hà phải tự củng cố nhiều.

"Thậm chí khi học Lý Sinh, mình phải xem lại sách Vật lý ở cấp ba để lấy lại gốc", Hà kể. "May mắn, nền tảng Toán giúp mình nắm bắt kiến thức các môn khoa học tự nhiên nhanh chóng hơn".

Hà tham gia câu lạc bộ Sinh viên học tập tích cực của trường. Cô nhìn nhận học nhóm giúp tiến bộ nhanh hơn tự đọc sách, bởi quen với nhiều anh, chị và các bạn có cùng "tần số" học tập. Mỗi người có thế mạnh riêng, cùng chia sẻ, hướng dẫn lẫn nhau để cùng hiểu bài hơn.

Nữ sinh còn áp dụng phương pháp học "Nhớ lại chủ động". Mỗi khi đọc xong một bài, gấp sách lại, Hà sẽ tự trình bày kiến thức theo mạch đã nhớ tới khi trôi chảy.

Lượng kiến thức rất lớn của ngành Y buộc người học phải ôn đi ôn lại thường xuyên. Hà sử dụng một ứng dụng tạo và quản lý flashcard (thẻ ghi nhớ với một mặt ghi câu hỏi, một mặt là câu trả lời) trên điện thoại. Với các flashcard do mình soạn ra, Hà có thể mở ra xem để ôn luyện bất cứ lúc nào.

Một đặc thù khác là sinh viên phải thi cả lý thuyết lẫn lâm sàng, đôi khi những phần được hỏi thi không nằm trong giáo trình nào ở trường. Vì vậy, Hà tìm đọc nhiều tài liệu trong và ngoài nước qua sự giới thiệu của thầy cô, trong đó có những cuốn sách "kinh điển" như Sinh lý Guyton, Các nguyên lý y học nội khoa Harrison.

Với cách này, Hà thường xuyên dẫn đầu về điểm số, giành nhiều học bổng khuyến khích học tập ở trường và cả từ doanh nghiệp.

Hà trong một buổi học lâm sàng tại viện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm thứ 5 đại học là thời điểm áp lực nhất với Hà khi lịch học ở trường, đi lâm sàng, trực tại viện, thi hết môn dày đặc. Đây cũng là giai đoạn Hà ôn thi nội trú - kỳ thi khốc liệt nhất với sinh viên Y khoa, nên càng căng thẳng.

Nữ sinh kiên trì áp dụng cách học từ năm nhất, đồng thời tận dụng mọi thời gian để học.

"Như các buổi trực tối ở viện, mình tranh thủ đến thăm hỏi bệnh nhân, qua đó nắm bắt triệu chứng bệnh, quá trình điều trị của họ. Buổi tối, họ thường cởi mở hơn trong ngày nên có thể học hỏi được nhiều", Hà kể.

Những câu chuyện ở viện cũng tiếp thêm động lực cho Hà. Cô nhớ những buổi đi trực cấp cứu ở Bệnh viện Xanh Pôn, có nhiều bệnh nhân 60-70 tuổi tự vào viện mà không có người nhà nên y bác sĩ phải hỗ trợ rất nhiều, từ làm giấy tờ, đưa đi chụp chiếu.

"Những hình ảnh đó khiến mình tự nhủ phải trau dồi chuyên môn, đồng thời bồi đắp cho mình sự bao dung, đồng cảm", Hà nói.

Chủ nhiệm Hà ba năm qua, cô Đào Thị Ngoãn đánh giá Hà xuất sắc trong cả học tập và rèn luyện, là sinh viên tiêu biểu nhất ngành. Ở một số học bổng ưu tiên kết quả học tập, Hà luôn đứng đầu danh sách.

"Mới tiếp xúc, tôi nghĩ bạn học giỏi nhưng khá trầm tính. Nhưng dần dần, tôi thấy đó là sự trầm tính rất thông minh", cô Ngoãn nói. "Hà không quá sôi nổi vì học Y cần đầu tư nhiều thời gian, tâm sức cho việc học tập. Nhưng bạn biết lựa chọn các hoạt động ngoại khóa phù hợp để vẫn có thể cống hiến".

Hà còn học tốt ngoại ngữ, sở hữu chứng chỉ tiếng Pháp DEFL B2 (tương đương bậc 4/6). Là sinh viên khóa đầu tiên tốt nghiệp theo chương trình đào tạo bác sĩ y khoa đổi mới với những yêu cầu khắt khe, việc Hà duy trì phong độ ổn định, theo cô Ngoãn, là đáng khâm phục.

Hiện, Hà trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi bác sĩ nội trú diễn ra vào tuần sau. Cô đặt mục tiêu vào top 50 để có thể lựa chọn chuyên ngành yêu thích.