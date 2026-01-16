Thêm tỉnh thông báo môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026: Hà Nội công bố vào thời gian nào?

Môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026 tỉnh Thanh Hóa

Sở GDĐT Thanh Hóa vừa thông báo môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026 tỉnh Thanh Hóa với các trường THPT Chuyên Lam Sơn, THPT Dân tộc nội trú, THPT công lập năm học 2026-2027.

Theo thông báo, môn thi thứ 3 Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Dân tộc nội trú, THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là môn Tiếng Anh.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh năm 2026. Ảnh: Đ.V

Đối với việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lam Sơn năm học 2026-2027, học sinh sẽ thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 môn thi chuyên.

Sở GDĐT đề nghị các xã, phường, nhà trường có cấp học THCS phổ biến tới tất cả học sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ giáo viên được biết về môn thi thứ ba; Trường THPT Chuyên Lam Sơn, các trường THPT Dân tộc nội trú, các trường THPT công lập chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 theo yêu cầu.

Lịch công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026 Hà Nội

Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản cho biết, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027 tại Hà Nội dự kiến sẽ có hơn 100.000 học sinh đăng ký dự tuyển.

Liên quan đến việc công bố môn thi thứ ba, ông Phạm Quốc Toản thông tin, ngành Giáo dục Hà Nội đang thực hiện đúng lộ trình theo Thông tư 30 của Bộ GDĐT. Theo đó, môn thi thứ ba sẽ được công bố chậm nhất trước ngày 31/3/2026, nhằm tạo điều kiện để học sinh và các nhà trường chủ động trong kế hoạch ôn tập.

Trong bối cảnh học sinh vừa hoàn thành học kỳ I và bước vào học kỳ II, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường triển khai kế hoạch ôn luyện liên tục đến hết năm học. Các cơ sở giáo dục cần rà soát từng nhóm đối tượng học sinh để có phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm không em nào bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, với học sinh có học lực yếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu, nhà trường và giáo viên phải xây dựng giải pháp bồi dưỡng cụ thể, giúp các em củng cố kiến thức, từng bước đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2026 các tỉnh thành