Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tình

Nhiều học sinh tiểu học hiện nay cho thấy sự năng động và sáng tạo rõ nét, nhất là khi sớm được làm quen với công nghệ và các nền tảng mạng xã hội trong quá trình học tập. Qua cách làm bài tập, nhiều em cho thấy khả năng sáng tạo, thể hiện cách các em quan sát và cảm nhận cuộc sống xung quanh theo góc nhìn rất riêng. Chính sự ngây thơ, linh hoạt trong tư duy ấy đã tạo nên những bài làm vừa gần gũi, vừa mới mẻ, khiến người đọc bất ngờ.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ bài đăng về đoạn thơ liên quan đến thời tiết của một học sinh lớp 2, khiến nhiều người bật cười vì đoạn thơ ấy giống như "lời tỏ tình". Nội dung bài thơ được chia sẻ như sau: “Hà Nội thì không nắng/Chả biết chỗ nào mưa/Em chẳng để ý nữa/Anh đã yêu em chưa?”

Bài thơ về thời tiết của học sinh lớp 2 đang nổi tiếng trên mạng xã hội.

Theo nội dung bài đăng, đây là bài tập về nhà giáo viên giao cho học sinh với yêu cầu sưu tầm thơ liên quan đến chủ đề thời tiết. Tuy nhiên, thay vì bài thơ quen thuộc, mang màu sắc thiên nhiên đơn thuần, bài thơ này lại khiến người đọc bất ngờ khi lồng ghép yếu tố thời tiết với những câu chữ giàu tính liên tưởng, mang hơi hướng tình cảm, tạo cảm giác vừa đáng yêu vừa hài hước.

Chị Tô Thị Oanh, người đăng bài viết trên mạng xã hội và cũng là mẹ của bé Xoài (tên thật là Phạm Bảo An, sinh năm 2018), cho biết chị không ngờ bài thơ lại nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích.

Bài thơ đang được chia sẻ trên mạng không phải do Bảo An tự sáng tác mà là bài thơ bé sưu tầm được trên Internet. Gia đình trang bị cho con một máy tính riêng để phục vụ việc học và cho phép bé sử dụng Google, AI như những công cụ hỗ trợ. Khi được giao bài tập sưu tầm thơ về thời tiết, Bảo An ghi nhớ bài thơ này và nộp lại cho cô giáo.

“Con nói với tôi là bài thơ này khác biệt nên con chọn để nộp cho cô. Khi đọc xong, cô giáo nhắn tin cho tôi chỉ vỏn vẹn một câu là ‘Xỉu luôn’ vì thấy quá đáng yêu”, chị Oanh kể lại.

Thậm chí, sau khi hoàn thành bài tập, Bảo An còn nói vui với mẹ rằng “con cho mẹ bài thơ này để tặng bố”.

Cô bé Bảo An 8 tuổi với sở thích sưu tầm các bài thơ (Ảnh: NVCC)

Bảo An là cô bé ham học và luôn tự giác, có ý thức trong học tập. Khi được giao bài tập, bé chủ động thực hiện mà không cần nhắc nhở. Việc tiếp cận sớm với công nghệ và ngoại ngữ cũng giúp bé tự tin hơn trong việc tìm kiếm thông tin, chọn lọc nội dung phù hợp với yêu cầu của thầy cô.

Bên cạnh đó, cô bé sớm bộc lộ năng khiếu về ngôn ngữ. Ngay từ 3 tuổi, Bảo An đọc thạo tiếng Việt, đến 4 tuổi thì đọc được hầu hết các loại sách tiếng Anh dành cho trẻ em. Bé có khả năng giao tiếp tiếng Anh tự tin, phát âm tốt, thậm chí khi gặp khách du lịch người nước ngoài còn trò chuyện thoải mái.

Bảo An từng tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet và đạt kết quả ấn tượng: 1.000/1.000 điểm ở cấp trường, 990/1.000 điểm ở cấp phường. Bé đang trong quá trình tham gia kỳ thi Trạng nguyên Tiếng Việt.