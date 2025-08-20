Thí sinh đủ điểm chuẩn vẫn trượt đại học vì không đáp ứng tiêu chí phụ

Để giới hạn số thí sinh trúng tuyển không vượt quá chỉ tiêu Bộ GD-ĐT cho phép, mỗi trường đại học sẽ đặt ra các tiêu chí phụ khác nhau và công bố trong đề án tuyển sinh.

Tiêu chí phụ này được áp dụng trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách.

Đây là những trường hợp hy hữu nhưng hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế. Khi gặp phải, thí sinh chỉ còn biết chấp nhận trong nuối tiếc.

Phần lớn các trường đại học đưa ra tiêu chí phụ là ưu tiên nguyện vọng cao hơn. Tức là, trong số các thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển ở cuối danh sách, ai đặt thứ tự nguyện vọng vào trường cao hơn sẽ được ưu tiên lựa chọn.

Nhóm các trường áp dụng tiêu chí phụ này bao gồm: Trường ĐH Y Hà Nội; Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội; Trường ĐH Giao thông vận tải; Trường ĐH Luật Hà Nội; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội...

Một số trường khác đưa ra tiêu chí phụ là mức điểm môn Toán ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, chẳng hạn như: ĐH Bách khoa Hà Nội; Học viện Tài chính; Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Thương mại... Tức là, với những trường này, khi nhiều thí sinh ở cuối danh sách có cùng mức điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn của ngành, thí sinh có điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT cao hơn sẽ đỗ trước. Riêng ở Trường ĐH Ngoại thương và Trường ĐH Thương mại, nếu số thí sinh đạt điểm chuẩn vẫn vượt chỉ tiêu, sẽ xét đến thứ tự nguyện vọng.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Hải.

Một số trường khác đưa ra những tiêu chí phụ trong từng phương thức xét tuyển đã thông tin về những điều kiện ưu tiên hơn như điểm học bạ...

Như tại Trường ĐH Hà Nội, khi nhiều thí sinh cuối danh sách có tổng điểm xét tuyển bằng nhau và cùng thứ tự nguyện vọng, nhà trường áp dụng thứ tự ưu tiên như sau: Điểm môn Ngoại ngữ, điểm môn Văn/Vật lý/Tin học và điểm môn Toán.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội lại dùng tiêu chí phụ là tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11 và 12 của tổ hợp môn theo quy định mỗi ngành.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia ra 2 nhóm tiêu chí phụ. Cụ thể, ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, đối với các ngành có môn chính nhân hệ số, ưu tiên thí sinh có tổng điểm gốc 3 môn chưa nhân hệ số, chưa cộng điểm ưu tiên, chưa cộng điểm khuyến khích, chưa làm tròn cao hơn. Đối với các ngành/chuyên ngành còn lại, Học viện ưu tiên thí sinh có kết quả thi THPT môn Toán cao hơn.

Với phương thức xét học bạ THPT, đối với các ngành có môn chính nhân hệ số (nhóm ngành 1, nhóm ngành 3, nhóm ngành 4), ưu tiên thí sinh có điểm trung bình chung học tập 6 học kỳ các môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Lịch sử bậc THPT cao hơn. Đối với các ngành/chuyên ngành còn lại (nhóm 2), ưu tiên thí sinh có điểm trung bình học tập 6 học kỳ môn Toán bậc THPT cao hơn.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, Học viện ưu tiên thí sinh có điểm trung bình học tập 6 học kỳ môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Lịch sử bậc THPT cao hơn.

Theo kế hoạch, hiện hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT đang trong quá trình lọc ảo (gồm 6 lần). Lần lọc ảo thứ 6 sẽ kết thúc vào 16h30 ngày 20/8 và cho kết quả cuối cùng.

Hệ thống hỗ trợ xét tuyển của Bộ GD-ĐT bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.