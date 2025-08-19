Nhiều trường Đại học top trên dự kiến công bố điểm chuẩn sớm vào chiều 20/8

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, đến 17h ngày 20/8, các trường đại học nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống chung. Sau rà soát, điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 sẽ phải công bố trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh trúng tuyển cần nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học đã có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn.

Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học.

Nhiều trường đại học đã thông báo lịch công bố điểm chuẩn năm 2025. Nhiều trường dự kiến công bố từ ngày 20/8.

Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin sẽ công bố điểm chuẩn vào trường vào chiều ngày mai, 20/8. Trường cũng đưa ra hướng dẫn thủ tục nhập học năm 2025 cho thí sinh.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay, sau khi hoàn tất quá trình lọc ảo, trường sẽ công bố điểm chuẩn theo lịch của Bộ GD&ĐT, dự kiến ngày mai 20/8,.

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân có hơn 32.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường theo các phương thức, tăng khoảng 25% so với năm ngoái.

Thời điểm này, ĐH Kinh tế Quốc dân chưa đưa ra dự báo nào về điểm chuẩn nhưng nhiều khả năng có thể một số ngành sẽ có điểm chuẩn theo chiều hướng tăng.

ThS. Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông & Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại dự kiến điểm chuẩn của trường sẽ công bố trong ngày mai, 20/8.

“Nếu mai bộ chốt dừng lọc ảo và không có thông báo gia hạn thì bên trường ĐH Thương Mại sẽ công bố điểm chuẩn cho thí sinh”- ông Trung nói.

ThS. Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM cho hay, điểm chuẩn của trường sẽ được công bố đến thí sinh vào 18h ngày 20/8, sau khi kết thúc lần lọc ảo cuối cùng. Sinh viên nhập học vào ngày 22/8.

Đến thời điểm hiện tại sau các lần lọc ảo, điểm chuẩn các ngành của trường không biến động nhiều so với năm ngoái: “Dự kiến các ngành năm nay không có biến động”- ông Sơn cho biết.

Năm nay, trường đại học Công Thương TP.HCM ghi nhận số nguyện vọng đăng ký xét tuyển cao kỷ lục, với hơn 178.000.

Dự kiến, Trường Đại học điện lực, Trường Đại học CMC, Học viện phụ nữ Việt Nam, Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải, Trường Đại học Công thương TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM... công bố điểm chuẩn vào ngày 20/8.

Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF), Trường Đại học Công nghiệp TPHCM dự kiến công bố điểm vào ngày 21/8.

Học viện tài chính, Học viện Báo chí tuyên truyền, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng dự kiến công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 22/8.