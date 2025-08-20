Đại học Bách khoa Hà Nội: Hai ngành dự kiến điểm chuẩn từ 29 trở lên

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, hệ thống tuyển sinh chung sẽ kết thúc lọc ảo 6 lần vào ngày 20/8. Các nhóm xét tuyển chạy lọc ảo song song. Dự kiến các cơ sở giáo dục đại học có thể công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2025 bắt đầu từ 17h ngày 20/8.

Thí sinh thi đánh giá tư duy đợt 1 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2025. Ảnh: BKHN

Sau một số lần lọc ảo trên hệ thống của Bộ GD&ĐT đối với nhóm xét tuyển miền Bắc, lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết đã có thể dự báo điểm chuẩn một số ngành của trường.

Trong đó, 2 ngành dự báo điểm chuẩn có thể đạt 29 và trên 29 điểm (trên thang điểm 30/30) là ngành Kĩ thuật máy tính, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, còn một số ngành khác tiệm cận mức điểm chuẩn 29/30.

Điểm chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay tiếp tục có sự phân hóa tương đối rõ nét. Bên cạnh những ngành điểm chuẩn rất cao, vẫn có những ngành điểm chuẩn ở phân khúc trên 20 điểm.

Như vậy, một số ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội có điểm chuẩn cao hơn so với mức dự báo trước đó.

Trước khi thí sinh đăng kí nguyện vọng xét tuyển, Đại học Bách khoa Hà Nội dự báo có 8 ngành mức điểm chuẩn từ 26,5 - 28/30 điểm.

Đại học này dự kiến thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đợt 1 năm 2025 vào khoảng 18h00 ngày 20/8.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội giữ ổn định xét tuyển theo 3 phương thức: tuyển tài năng, xét kết quả thi đánh giá tư duy, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Năm nay, nhà trường bổ sung thêm một tổ hợp xét tuyển mới của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là K01 (Toán, Ngữ văn, Lý/Hóa/Sinh/Tin).

Đại học Bách khoa Hà Nội xét tuyển gần 10.000 chỉ tiêu. Số thí sinh đăng ký xét tuyển là 47.000 với 146.335 nguyện vọng. Số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 là trên 21.000, hơn gấp đôi chỉ tiêu.