Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thế nào?

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi năm 2026 tiếp tục kiên trì định hướng kiểm tra năng lực và phẩm chất người học, tập trung vào khả năng vận dụng kiến thức linh hoạt để giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống.

Điểm mới đáng chú ý là công tác tổ chức sẽ được điều chỉnh để tương thích hoàn toàn với mô hình quản lý chính quyền địa phương mới sau khi cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống còn 34 đầu mối.

Việc thay đổi diện mạo hành chính này đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ và khoa học hơn trong khâu bảo mật, điều phối tại các địa phương mới sáp nhập nhằm đảm bảo tính thống nhất và an toàn tuyệt đối cho kỳ thi quốc gia.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6.

Về lộ trình thời gian, một biến số quan trọng mà thí sinh sinh năm 2008 cần đặc biệt lưu tâm là kỳ thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với thông lệ các năm trước. Sự điều chỉnh này buộc các nhà trường và học sinh phải chủ động tăng tốc lộ trình học tập, hoàn thiện chương trình sớm để có tâm thế chuẩn bị tốt nhất. Kỳ thi vẫn duy trì cấu trúc gọn nhẹ trong ba buổi với bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng một bài thi tự chọn gồm hai môn.

Thí sinh vẫn được bảo lưu quyền lợi chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngôn ngữ được học tại trường phổ thông, tạo không gian tối đa cho các năng khiếu cá nhân và định hướng nghề nghiệp riêng biệt.

Ma trận đề thi năm 2026 được xây dựng chặt chẽ dựa trên các cấp độ tư duy từ biết, hiểu đến vận dụng với tỷ lệ phân hóa giữ ổn định như năm 2025. Nội dung kiến thức tập trung trọng tâm vào chương trình lớp 12, đồng thời tích hợp một số phần nền tảng của lớp 10 và lớp 11 để đảm bảo tính hệ thống.

Đối với các môn thi trắc nghiệm, thí sinh sẽ thực hiện bài thi với ba dạng thức chính là nhiều phương án lựa chọn, câu hỏi đúng sai và câu hỏi trả lời ngắn. Đáng chú ý, cách tính điểm sẽ không chia đều theo số lượng câu hỏi mà được phân định dựa trên độ khó và tính chất đặc thù của từng dạng thức trả lời, đòi hỏi học sinh phải có chiến thuật làm bài cực kỳ chính xác. Riêng đối với môn Ngữ văn, hình thức tự luận duy nhất tiếp tục được duy trì với yêu cầu bắt buộc sử dụng hoàn toàn ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, việc kiên trì thực hiện đổi mới này đã tạo ra những tác động chuyển biến tích cực trong phương pháp dạy và học, giúp chấm dứt tình trạng sao chép văn mẫu và thúc đẩy tư duy phản biện độc lập. Việc đề thi tập trung vào khả năng phân tích và cảm thụ thực thụ thay vì ghi nhớ máy móc là minh chứng rõ nét cho mục tiêu phát triển năng lực toàn diện của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, giúp thế hệ học sinh năm 2026 sẵn sàng thích ứng với những thay đổi mạnh mẽ của đất nước tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.