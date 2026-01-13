Sơn La dự kiến tổ hợp 6 môn thi vào lớp 10: Phụ huynh và học sinh nêu ý kiến Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Những ngày qua, việc Sở GD&ĐT Sơn La thông báo dự kiến ngoài bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, các thí sinh sẽ thực hiện bài thi tổ hợp 6 môn để thi tuyển vào lớp 10 nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Trong khi một số phụ huynh có con dự thi tỏ ra lo lắng, thì một số khác lại rất đồng tình, bởi như vậy con em mình sẽ có điều kiện thể hiện sở trường môn học và tránh được tình trạng học lệch, học tủ.

Sơn La dự kiến đưa tổ hợp 6 môn cùng môn Toán và Ngữ Văn để thi vào lớp 10 năm tới

Chị Thái Hà, sinh sống tại Phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, có con đang học lớp 9 tại Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An ở Phường Tô Hiệu (Sơn La) và nhiều phụ huynh có con đang học cuối cấp 2 những ngày qua nhận được thông tin từ nhà trường và chính quyền địa phương về một số thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Trong số 4 nội dung có sự thay đổi, điều chỉnh so với các kỳ thi trước, thì nội dung đưa bài thi tổ hợp, với kiến thức thuộc các môn học Lịch sử - Địa lí, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh để thí sinh thực hiện được chị và các phụ huynh quan tâm hơn cả.

Theo chị Hà, những năm gần đây, phụ huynh và học sinh trong tỉnh đã quen với việc thi 3 môn: Toán, Văn và Tiếng Anh để vào lớp 10; năm nay các môn thi có sự thay đổi nên có việc “bàn tán” với các thông tin trái chiều là chuyện đương nhiên.

"Thông báo số 12 ngày 5/1/2026 của Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La cho thấy quy định về việc học gì thi đấy là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên theo tôi việc học và thi 6 môn trong tổ hợp là quá nhiều và quá gấp gáp, vì các con chưa có tâm thế để chuẩn bị; thầy cô cũng chưa có tinh thần sẵn sàng từ đầu năm học để chuẩn bị, nó gây ra những khó khăn và áp lực đối với người thi, người dạy, cùng với đó là cả phụ huynh học sinh nữa", chị Hà chia sẻ.

Các kỳ thi trước, việc thi vào lớp 10 được thực hiện với 3 môn thi gồm Toán, Văn và Anh

Nhiều phụ huynh khác và một số giáo viên thì cho rằng, việc thông tin sớm về phương án dự kiến tổ chức thi giúp cha mẹ học sinh, học sinh và giáo viên có thời gian tìm hiểu, thích nghi và chuẩn bị kiến thức và tâm thế tốt nhất trước những thay đổi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Một số ý kiến cũng cho rằng, việc chọn tổ hợp 6 môn thi thậm chí còn là giải pháp “cứu cánh” cho nhiều học sinh học lệch, học tủ, giúp phụ huynh định hướng việc đồng hành cùng con em mình trong học tập một cách khoa học, không quá chạy theo điểm số mà chú trọng rèn kỹ năng, tư duy và bản lĩnh cho con em mình.

"Tôi đồng tình với chủ trương đổi mới phương án thi vào lớp 10 của tỉnh Sơn La. Việc điều chỉnh cách thức tuyển sinh là phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, góp phần đánh giá đúng năng lực học sinh, hạn chế học lệch, học tủ và tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện hơn", anh Tuấn - một phụ huynh có con chuẩn bị thi vào lớp 10 ở Sơn La nêu ý kiến.

"Là phụ huynh, chúng tôi mong rằng phương án cuối cùng sẽ đảm bảo tính công bằng, phù hợp với năng lực học sinh Sơn La, đồng thời hướng tới mục tiêu đánh giá đúng chất lượng học tập, khuyến khích các em học tập. Đây cũng là nền tảng quan trọng để kỳ thi vào lớp 10 trở thành động lực tích cực, thay vì gánh nặng đối với học sinh và gia đình", chị Thuỳ Dương ở Phường Tô Hiệu, Sơn La bày tỏ.

Việc đưa tổ hợp 6 môn thi vào kỳ thi gây nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh...

Về phía các em học sinh, khi mới nhận thông tin về việc phải làm bài thi tổ hợp 6 môn cùng môn Toán và Ngữ Văn khi thi vào lớp 10, hầu hết đều khá lo lắng. Song vì thời gian ôn tập còn khá dài; theo ma trận đề minh hoạ Sở Giáo dục – Đào tạo gửi mà các em được tiếp cận thì phần lớn kiến thức là ở lớp 9, nên ai nấy đều tự tin và xác định sẽ học tập tập trung hơn.

Em Bảo Châu, học sinh lớp 9, trường THCS Chiềng An, Phường Chiềng An, tỉnh Sơn La chia sẻ, thi 6 môn tổng hợp em và các bạn cũng thấy lo lắng vì phải học nhiều hơn, kiến thức rộng hơn. Nhưng được các thầy cô và bố mẹ động viên là đổi mới cũng có những thuận lợi nhất định. Vì vậy, em và các bạn xác định sẽ cố gắng học tập tập trung hơn, ôn tập nhiều hơn để tự tin thi vào lớp 10 trong năm học tới.

... Tuy nhiên, nhiều ý kiến rất hoan nghênh và cho rằng tránh được tình trạng học lệch, học tủ; việc học các môn Lịch sử, Địa Lý và các môn học khác cũng rất cần thiết

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết, những năm vừa qua chất lượng giáo dục của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT tăng dần (từ 72,4% năm 2019 lên 99,6% năm 2025), số lượng học sinh thi học sinh giỏi quốc gia cũng tăng.

Từ năm 2006 đến nay, Bộ GD&ĐT đã bỏ kỳ thi tốt nghiệp THCS, chỉ còn lại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong quá trình 12 năm học tập ở các nhà trường, các thầy cô vừa dạy vừa ra đề kiểm tra, vừa tự chấm và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Điều này dẫn tới tình trạng đánh giá kết quả học tập của học sinh chưa được công bằng, khách quan, chính xác. Cùng với bệnh thành tích về điểm số, tình trạng này ở một số trường càng thể hiện rõ rệt, kết quả đánh giá ảo; có tình trạng khi xét điểm học bạ để tuyển vào học thì nhiều trường vùng cao, vùng khó khăn có kết quả cao hơn hẳn những trường ở vùng thuận lợi.

Học sinh khối 9 trường TH, THCS, THPT Chu Văn An (Sơn La) trong một buổi ngoại khoá

Tại Sơn La, trước năm học 2020 - 2021, các trường THPT chủ yếu xét tuyển bằng điểm số ghi trong học bạ. Nhiều học sinh vào lớp 10 nhưng mặt bằng kiến thức còn thấp. Việc cố định 3 môn Toán, Văn, Anh thi tuyển vào lớp 10 dẫn tới tình trạng nhà trường, giáo viên, học sinh tập trung dạy và học các môn học thi tuyển, các môn học còn lại bị xem nhẹ, có thiên hướng dạy và học lệch, học tủ, học sinh không được phát huy năng lực, nhiều em bị thiệt thòi khi phải tham gia thi tuyển sinh với những môn thi không thuộc thế mạnh của mình. Chính vì vậy, việc dự kiến tổ chức bài thi tổ hợp 6 môn sẽ giúp cho kỳ thi có tính ổn định về môn thi, các em yên tâm học đều các môn và chuẩn bị cho việc thi từ sớm để đạt kết quả tốt nhất.

"Thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạọ quy định đến năm 2035 thì 100% học sinh trong độ tuổi THPT phải hoàn thành chương trình, ngay trong năm học tới, Sở GD - ĐT Sơn La đã có dự kiến tăng quy mô tuyển sinh lên; do vậy số học sinh được tuyển vào lớp 10 sẽ nhiều hơn so với các năm trước. Chính vì vậy, việc thay đổi môn thi như thế này là không làm giảm cơ hội học tập của các em học sinh mà còn làm tăng chất lượng giáo dục của các nhà trường vì sẽ dạy đều hơn, học đều hơn. Về mặt tuyển sinh thì các em có nhiều cơ hội hơn", ông Chiến nói.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị quy định đến năm 2035, 100% học sinh trong độ tuổi phải hoàn thành chương trình giáo dục THPT

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cũng nhấn mạnh, thẩm quyền ban hành kế hoạch tuyển sinh và lựa chọn môn thi thuộc về UBND tỉnh Sơn La. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan tham mưu để triển khai thực hiện; việc ban hành thông báo các bộ môn dự kiến khi thi vào lớp 10 mới là một bước trong quá trình chuẩn bị cho công tác tuyển sinh.

Sau khi cập nhật kết quả các trường tổ chức cho học sinh thi thử; Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh cũng sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị trực tuyến với các trường để cùng thống nhất các ý kiến, sau đó mới trình phương án để UBND tỉnh quyết định các môn thi chính thức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh trong năm học tới.