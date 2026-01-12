Đạt IELTS 5.5 'rộng cửa' vào lớp 10 trường tư ở Hà Nội

Cuối tháng 12, trường THPT Archimedes thông báo tuyển 270 học sinh lớp 10 cho năm học 2026-2027. Năm phương thức được áp dụng là xét tuyển thẳng; xét kết hợp học bạ và phỏng vấn kiến thức Toán, Tiếng Anh; tổ chức thi riêng; dựa vào kết quả thi lớp 10 của các trường THPT chuyên và của Hà Nội.

Trong đó, để được xét tuyển thẳng, thí sinh phải có IELTS từ 5.5 hoặc giải ba học sinh giỏi cấp phường, giải khuyến khích học sinh giỏi cấp thành phố trở lên. Đạt thành tích càng cao, giá trị học bổng càng lớn, cao nhất lên tới 500 triệu đồng.

Nếu không, các em sẽ tham dự các phương thức còn lại. Kỳ thi riêng của trường có ba đợt, lần lượt vào các ngày 22/3, 19/4 và 10/5. Học sinh sẽ thi ba môn, gồm Toán, Ngữ văn và môn chọn (có thể là Tiếng Anh hoặc môn thứ ba do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố). Điểm xét tuyển là tổng ba môn không nhân hệ số.

Trường Archimedes nhận hồ sơ tuyển thẳng và xét kết hợp từ tháng 1/2026.

Tương tự, trường THCS và THPT Lê Quý Đôn tuyển thẳng lớp 10 học sinh có IELTS từ 5.5, TOEFL iBT từ 65 trở lên. Chính sách này đã được trường duy trì nhiều năm nay.

Diện tuyển thẳng còn có thí sinh đạt huy chương tại các kỳ thi Toán, Tiếng Anh, Khoa học kỹ thuật quốc gia hoặc quốc tế; đạt tối thiểu 4 kỳ xếp loại Tốt bậc THCS, còn lại Khá; đạt trung bình 7 điểm mỗi môn và không môn nào dưới 6 trong bài kiểm tra xét học bổng.

Những trường hợp còn lại, trường sẽ xét tuyển bằng học bạ, giải thưởng và điểm thi lớp 10 của Sở.

Với chỉ tiêu 240 học sinh, trường Lê Quý Đôn chia thành hai đợt tuyển sinh. Đợt một bắt đầu từ 15/1 đến 15/6, nếu còn sẽ xét đợt hai từ 30/6 đến 10/7.

Học sinh trường THCS và THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: Fanpage nhà trường

Trường THPT Galileo (tên cũ Hòa Bình Latrobe - Hà Nội) cũng lấy mức IELTS 5.5 để tuyển thẳng học sinh vào lớp 10. Ngoài chứng chỉ này, thí sinh có thể dùng HSK/TOEFL cấp 3, TOEFL ITP từ 550 điểm... và các chứng chỉ tương đương, hoặc đạt giải các môn văn hóa, thể thao, nghệ thuật từ cấp xã trở lên.

Còn lại, học sinh có thể xét học bạ và phỏng vấn, dùng điểm thi vào lớp 10 của Sở hoặc dự kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức vào 19/4.

Trường nhận hồ sơ từ cuối tháng 12/2025 đến khi hết chỉ tiêu.

Không tuyển thẳng song trường Nguyễn Siêu cũng ưu tiên tuyển học sinh có IELTS từ 6.0 vào lớp 10. Học sinh đăng ký sẽ phải tham dự bài đánh giá năng lực môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (tương đương trình độ Cambridge PET theo khung tham chiếu châu Âu) hoặc sử dụng điểm thi vào lớp 10 của Sở. Tuy nhiên, trường chỉ xét thí sinh nhóm sau nếu còn chỉ tiêu.

Học sinh học lớp 9 ở trường Nguyễn Siêu đã tham gia kỳ đánh giá năng lực từ tháng 12/2025. Học sinh trường khác bắt đầu đăng ký từ ngày 16/3, dự thi vào tuần giữa tháng 4.

Các năm trước, nhiều trường như THCS và THPT Việt Úc Hà Nội, Đoàn Thị Điểm, Lương Thế Vinh... cũng tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển với thí sinh có IELTS. Nhóm này chưa công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Hàng năm, Hà Nội có khoảng 120.000-130.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong số này, thường chỉ trên 60% học sinh có suất học công lập. Hơn 100 trường THPT tư thục đáp ứng được khoảng 30.000 học sinh, tương đương 20% số học sinh; còn lại các em sẽ vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng nghề.