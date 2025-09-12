Sở Giáo dục Nghệ An chỉ đạo khẩn vụ hàng trăm học sinh chưa đến lớp

Chiều 11/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, Sở đã ban hành công văn khẩn liên quan đến kiến nghị của phụ huynh phân hiệu 2, Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2.

Theo đó, để đảm bảo sự ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mô hình chính quyền mới, đơn vị đề nghị UBND xã Thiên Nhẫn chỉ đạo Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 tạm dừng việc sáp nhập phân hiệu 2 về phân hiệu 1.

Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2 phân hiệu 2

Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị UBND xã Thiên Nhẫn chỉ đạo nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác; tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh. Việc sáp nhập sẽ thực hiện khi nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh và học sinh của phân hiệu 2 Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2.

Trước năm học 2025 - 2026, để thuận tiện cho việc dạy và học, theo đề xuất của Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2, UBND xã Thiên Nhẫn quyết định sáp nhập phân hiệu 2 về điểm trường chính. Theo đó, 196 học sinh/5 khối lớp (con em xóm Quảng Xá, xã Thiên Nhẫn) chuyển đến trường chính (xóm Dương Phổ, xã Thiên Nhẫn), cách điểm cũ hơn 1km để học tập.

Tuy nhiên, chủ trương này không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh phân hiệu 2 do lo ngại quãng đường đi học xa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Các phụ huynh đã có đơn gửi lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương và Sở GD&ĐT đề xuất không sáp nhập phân hiệu 2 vào trường chính.

Để phản đối việc sáp nhập, nhiều phụ huynh không đưa con đến lớp. Đến sáng 11/9, có khoảng gần 100 học sinh xóm Quảng Xá chưa đi học.

Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 phân hiệu 1 được đầu tư khang trang, hiện đại

Cô Lê Thị Lan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chủ trương sáp nhập điểm trường lẻ về điểm trường chính đã được đưa ra từ năm học này. Mục đích nhằm nâng cao chất lượng dạy học, tập trung đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để học sinh được học trong môi trường tập trung, trang thiết bị và cơ sở vật chất tốt hơn.

Trong quá trình sáp nhập, trường đã sớm báo cáo với chính quyền xã Thiên Nhẫn, lập tờ trình và tổ chức họp phụ huynh để thông báo chủ trương của nhà trường. Tuy nhiên, quá trình triển khai chưa nhận được sự đồng thuận của người dân. Vì thế, sau ngày khai giảng, chỉ gần một nửa học sinh ở phân hiệu 2 đến học ở điểm trường chính.

Trước lo lắng của phụ huynh về nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã yêu cầu Công an xã Thiên Nhẫn bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại nút giao. Đồng thời có kế hoạch đề nghị UBND tỉnh Nghệ An lắp hệ thống tín hiệu giao thông tại ngã tư cầu Côi để đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh trong quá trình lưu thông.