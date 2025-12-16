Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội phản ứng ra sao khi Hiệu trưởng bị khởi tố vì "ăn chặn" tiền bồi dưỡng A80?

Bất ngờ khi Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố

Sáng 16/12, trao đổi với PV Dân Việt, bạn N.M.Đ, sinh viên năm 2, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho biết, bản thân bạn cùng nhiều sinh viên trong trường vô cùng bất ngờ khi nhận được thông tin Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Long, Hiệu trưởng nhà trường cùng 2 người có liên quan để điều tra hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tại buổi đối thoại với nhà trường về số tiền được nhận dịp A80. Ảnh: NVCC

“Tối qua em và các bạn trong trường đọc được thông tin đăng tải trên báo chí. Quả thực chúng em rất buồn vì ngôi trường mình đang học tập lại xảy ra sự việc đáng tiếc này”, Đ. chia sẻ.

Theo Đ., trước đó, nhà trường mới chi trả cho mỗi sinh viên tham gia 940.000 đồng. Sau khi sinh viên đưa tin về sự việc lên mạng xã hội, nhà trường đã tổ chức đối thoại với sinh viên, giải thích rằng đây chỉ là số tiền đợt 1. Nhà trường còn chi trả đợt 2 là 580.000 đồng, trao kèm giấy chứng nhận vào tháng 12.

Theo sinh viên, nhà trường đưa tờ giấy ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh, lớp và yêu cầu ký tên, tuy nhiên, phần số tiền để trống. Ảnh: NVCC

“Giáo viên chủ nhiệm thông báo với lớp em chờ cơ quan chức năng kết luận mới nhận được số tiền còn lại. Trước đó, sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) ký rất nhiều giấy tờ, em nhớ 3-4 lần. Trong giấy chỉ ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp và yêu cầu sinh viên ký. Còn phần số tiền được nhận thì trường không ghi và để trống. Chính vì thắc mắc chuyện này nên em có chụp lại”, Đ. chia sẻ.

Ngoài ra, theo sinh viên, hiện tại việc học tập tại trường vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi.

Hành vi "ăn chặn" tiền của sinh viên không chỉ vi phạm đạo đức mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Trao đổi với PV Dân Việt, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, hành vi “ăn chặn” tiền của sinh viên không chỉ vi phạm đạo đức mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Luật sư Cường cho hay, theo quy định, người nào có chức vụ quyền hạn nhưng vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà làm trái công vụ, gây thiệt hại đến tài sản hoặc uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thiệt hại đến Nhà nước sẽ bị xử lý hình sự về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Buổi đối thoại trước đó có sự tham gia của rất đông sinh viên. Ảnh: NVCC

"Nếu người có chức vụ hoặc có quyền hạn mà cố ý không thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình hoặc thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ của mình (do vụ lợi hoặc do động cơ cá nhân khác) gây ra thiệt hại đến uy tín của Nhà nước, đến quyền lợi của các tổ chức cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, hình phạt có thể tới 15 năm tù", luật sư Cường phân tích.

Theo luật sư Cường, trong sự việc này, các bị can chưa thực hiện đầy đủ hành vi chiếm đoạt tài sản do mình quản lý được mô tả trong cấu thành tội phạm của tội Tham ô tài sản nên chưa bị xử lý về tội danh này.

Bị can Phạm Văn Long - Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, hành vi của các bị can là vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà đã làm trái công vụ gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, của ngành giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội nên có dấu hiệu của tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật Hình sự, nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với một số bị can về tội danh này để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

"Tội danh này không đòi hỏi các bị can phải chiếm đoạt được tài sản hoặc có động cơ chiếm đoạt tài sản. Chỉ cần các bị can là người có chức vụ quyền hạn, nhưng vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà làm trái công vụ, gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, của tổ chức, cá nhân hoặc thiệt hại phi vật chất khác là có thể bị xử lý. Trường hợp nếu gây thiệt hại đến tài sản của toàn thể các sinh viên từ 1 tỷ đồng đồng trở lên, những bị can này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự là phạt tù từ 10 năm đến 15 năm", luật sư Cường lý giải.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp. Ảnh: NVCC

Luật sư cho rằng, sự kiện A80 mang ý nghĩa chính trị trọng đại, quan trọng còn thể hiện hình ảnh của Việt Nam trước quốc tế, đòi hỏi không thể có sai sót, không được phép lạm dụng, lợi dụng để trục lợi. Do đó, việc khởi tố, điều tra làm rõ để giải quyết vụ án một cách triệt để, công bằng, đúng pháp luật.

"Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật Hình sự khác với tội Tham ô tài sản quy định tại điều 353 Bộ luật Hình sự ở chỗ tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn là làm trái công vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, nếu thiệt hại về tài sản thì giá trị tài sản bị thiệt hại từ 10.000.000 đồng. Mục đích của hành vi không phải để chiếm đoạt tài sản, không thuộc trường hợp lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản do mình quản lý như tội Tham ô tài sản", luật sư Cường nói thêm.