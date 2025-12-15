Khởi tố Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội do sai phạm chi trả tiền A80 cho sinh viên

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan sai phạm trong việc chi trả tiền cho sinh viên.

Các bị can gồm: Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục, Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên Phòng Công tác học sinh, sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội chi trả tiền cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (gọi tắt là A80) có dấu hiệu vi phạm, thiếu minh bạch.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ vụ việc.

Bị can Phạm Văn Long.

Theo đó, vào tháng 11/2025, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch duyệt chi tiền cho 984 sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia A80 với tổng số tiền là 1.928.640.000 đồng.

Sau khi Nhà trường nhận được quyết định, Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục đã chỉ đạo Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên Phòng Công tác học sinh, sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện hoàn thiện chứng từ để quyết toán.

Tại chứng từ, Sáng đã để trống mục số tiền được nhận (không thể hiện số tiền được nhận). Sau khi sinh viên đã ký nhận, Sáng tự hoàn thiện ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập.

Bảng kê này Sáng nộp cho bộ phận kế toán tài chính của Nhà trường để quyết toán tổng số tiền 1.928.640.000 đồng (tương ứng mỗi sinh viên được nhận số tiền 1.960.000 đồng).

Trước khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên, Sáng báo cáo Ngọc dự kiến chi 924.960.000 đồng cho 984 sinh viên (tương ứng 940.000 đồng/người), 801.089.800 đồng là tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện (tương ứng 440.000 đồng/ người) và còn dư lại 202.590.200 đồng (tương ứng 580.000 đồng/người).

Ngọc báo cáo với Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về phương án chi tiền trên và được Long đồng ý. Long chỉ đạo giữ lại 202.590.200 đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan Công an xác định Phạm Văn Long, Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cơ sở giáo dục, làm sai lệch chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong chi trả kinh phí bồi dưỡng cho các cá nhân tham gia sự kiện A80.

Ngày 10/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người trên về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao bài viết ẩn danh của sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội từng tham gia chương trình A80 dịp 2/9. Bài đăng cho biết, sinh viên các trường khác nhận 1,6 triệu đồng hỗ trợ tập luyện, nhưng sinh viên trường mình chỉ nhận 940.000 đồng tiền mặt, giấy ký nhận không ghi rõ số tiền. Khi thắc mắc, trường giải thích "chênh lệch do chi cho đồ ăn và thuê xe", nhưng không có bảng kê, đơn giá hay hoá đơn.

Tại buổi đối thoại sau đó, hiệu trưởng Phạm Văn Long thừa nhận khâu phát tiền sơ suất do cán bộ không giải thích rõ thủ tục, nghĩ sinh viên sẽ tự ghi số tiền đã nhận vào phiếu.

"Chủ trương ban đầu là để sinh viên tự ghi số tiền thực nhận lên giấy, đảm bảo tính xác nhận bằng chữ viết của chính người nhận. Tuy nhiên, vì không được hướng dẫn đầy đủ, sinh viên hiểu sai quy trình. Trường rút kinh nghiệm sâu sắc và điều chỉnh để tránh lặp lại sự việc", ông Phạm Văn Long nói.

Với thắc mắc sinh viên tình nguyện được nhận mức hỗ trợ cao hơn, ông Long cho biết đây là nhóm nhiệm vụ khác, không tham gia tập luyện mà đảm nhiệm quản lý, điểm danh và phối hợp tổ chức. Do đó, chế độ chi trả được áp dụng theo mức dành cho lực lượng hỗ trợ, không theo khung của sinh viên tập luyện.