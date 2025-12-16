Bé gái 2 tuổi chi chít vết cắn, giáo viên nói ‘cô bao nhiêu là việc’

Mới đây, chị P.T.C. (SN 1999, trú tại xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đăng tải hình ảnh con gái L.N.T.N. (hơn 2 tuổi) đang theo học ở Trường Mầm non thị trấn Phố Châu lên Facebook cá nhân. Hình ảnh đăng tải cho thấy, bé N. đi học về xuất hiện chi chít vết cắn, bầm tím và trầy xước trên người.

Chị C. chia sẻ: "Từ trước đến giờ em chỉ thấy ở trên mạng, cũng không nghĩ rằng có một ngày trường hợp này sẽ rơi vào trúng con nhà mình".

Theo chị C., sự việc xảy ra tại Trường Mầm non thị trấn Phố Châu. Khoảng 15h chiều 10/12, mẹ đẻ của chị đến trường đón cháu gái tan học về nhà. Sau đó, quá trình tắm cho con gái thì phát hiện trên cánh tay của con có rất nhiều vết cắn bầm tím, trầy xước da và mặt.

"Lúc thấy con bị như vậy, tôi chỉ biết rơi nước mắt. Làm một người mẹ thấy con mình như vậy, tôi xót đứt ruột đứt gan", chị C. chia sẻ.

Hình ảnh bé gái bị chi chít vết cắn sau giờ học. Ảnh: NVCC

Cũng theo người này, trước đó, giáo viên phụ trách lớp không thông báo sự việc, nhóm Zalo phụ huynh của lớp cũng không có thông tin liên quan.

Chỉ khi gia đình chủ động liên hệ, giáo viên phụ trách mới nhắn tin lên nhóm lớp với nội dung bị cho rằng thiếu trách nhiệm, trong đó có câu trả lời "cô bao nhiêu là việc". Điều này khiến phụ huynh bức xúc.

Chị C. cho biết đã đề nghị nhà trường cho xem lại camera giám sát nhằm nắm bắt quá trình xảy ra sự việc. Tuy nhiên, khi đến trường, gia đình được thông báo hệ thống camera đã mất dữ liệu trong nhiều ngày do "bị rút điện", không thể trích xuất hình ảnh.

Tại tin nhắn trao đổi giữa cô giáo và phụ huynh trong nhóm lớp, cô giáo Thanh Hà cho rằng, các tai nạn thường xảy ra ở mầm non như cắn, cấu, ngã gãy xương tay, xương chân... Các mẹ hiểu, thông cảm và đồng hành cùng chăm sóc trẻ.

"Cô giáo mầm non ai cũng mong an toàn cho trẻ. Cô làm trăm việc liên tay, chóng mặt, các con mới được như vậy. Trường hợp T.N, mẹ hết sức thông cảm vì hôm nay là việc hi hữu. Cô đã nhắn tin, gọi điện thông cảm. Khi trả trẻ vì một mình nên cô chưa kịp thông cảm riêng", trích tin nhắn của cô giáo gửi cho phụ huynh.

Áo cháu bé bị rách, xuất hiện vết nghi bị cắn. Ảnh: NVCC

Sáng 16/12, chị C. (mẹ của bé T.N) cho biết: "Sáng nay tôi đã lên làm việc với nhà trường và có cả thợ xem camera. Họ khẳng định do gặp vấn đề lỗi chứ không phải camera bị xoá. Hiện vết thương của cháu đã khô lại nhưng tinh thần của cháu vẫn đang hoảng loạn, chưa đi học lại. Chiều hôm qua, phía nhà trường đã đến nhà của tôi để xin lỗi và thông cảm".

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hồng Sa, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Phố Châu cho biết, phía nhà trường cũng đã làm báo cáo gửi Sở GD-ĐT về sự việc nói trên.

Theo bà Sa, tối hôm qua (15/12), phía nhà trường đến nhà và thấy vết thương của cháu T.N đã lành. "Sáng nay mẹ của cháu có đến trường làm rõ sự việc về camera. Khi cháu bị thương, cô giáo chỉ phát hiện vết thương ở mặt chứ không biết bên trong người cũng bị thương nên đã không thông báo kịp thời với phụ huynh. Đó là thiếu sót của cô giáo đứng lớp và cô cũng đã nhận sai sót", bà Sa cho hay.

Cũng theo bà Hiệu trưởng, phía nhà trường đã họp kiểm điểm cô giáo vì sự không an toàn của trẻ ở lớp. "Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các cô giáo trong trường. Sự không khéo léo của cô giáo khi nhắn tin trong nhóm lớp, dẫn đến sự việc phụ huynh đang xót con và đọc được tin nhắn như vậy nên bực bội. Việc phụ huynh bức xúc là điều dễ hiểu. Nhà trường mong gia đình thông cảm", bà Nguyễn Thị Hồng Sa nói thêm.