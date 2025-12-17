Hà Nội sẽ có đề án đào tạo nhân lực tinh hoa, với khoảng 50.000 nhân lực số chất lượng cao

Ngày 17/12, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND TP Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND TP Hà Nội với thanh niên năm 2025.

Hà Nội dự kiến đào tạo ngay khoảng 50.000 nhân lực số chất lượng cao

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị đối thoại với thanh niên ngày 17/12. Ảnh: Hùng Thập

Tại buổi đối thoại, giảng viên Phạm Huy Hiệu, Trung tâm Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Trường Đại học VinUni nhận định, Hà Nội đang đi rất nhanh trong chiến lược chuyển đổi số, từ vận hành chính quyền, quản trị đô thị đến tổ chức đời sống xã hội trên nền tảng dữ liệu.

Theo ông Hiệu, thực tế thời gian qua cho thấy nhiều dự án khởi nghiệp công nghệ do người trẻ khởi xướng đã tham gia giải quyết các bài toán lớn của thành phố, như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành giao thông hay xây dựng bản đồ số phục vụ dự báo và ứng phó ngập lụt, qua đó giúp phân bổ nguồn lực cứu hộ hiệu quả hơn.

Từ thực tiễn đó, ông Hiệu đặt vấn đề Hà Nội có những chính sách cụ thể nào để khuyến khích, tạo điều kiện cho lực lượng trí thức trẻ trực tiếp tham gia vào việc định hình, thiết kế, xây dựng và triển khai các dự án, các nền tảng công của thành phố.

Theo ông, đây không chỉ là cách phát huy năng lực sáng tạo của thanh niên mà còn là con đường để thành phố tận dụng được nguồn chất xám công nghệ đang rất dồi dào trong giới trẻ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn giải đáp câu hỏi của thanh niên. Ảnh: Hùng Thập

Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết, Sở đang trình UBND TP Hà Nội một đề án tổng thể về đào tạo nguồn nhân lực, được thiết kế theo nhiều cấp độ khác nhau, nhằm hình thành đội ngũ nhân lực số chất lượng cao phục vụ trực tiếp cho chiến lược phát triển của Thủ đô.

Ở cấp độ thứ nhất, Hà Nội dự kiến đào tạo ngay khoảng 50.000 nhân lực số chất lượng cao theo hình thức “đặt hàng” tại các trường đại học, học viện.

Theo ông Tuấn, TP Hà Nội có thể tuyển chọn sinh viên từ năm thứ hai, năm thứ ba với bộ tiêu chí rất cao, sau đó đặt hàng đào tạo theo định hướng và nhu cầu cụ thể của Hà Nội, tập trung vào 11 công nghệ chiến lược cùng một số lĩnh vực công nghệ then chốt khác.

TP sẽ chi trả kinh phí đào tạo, còn các trường chịu trách nhiệm tổ chức chương trình theo yêu cầu. Sau khi tốt nghiệp, nguồn nhân lực này sẽ được Hà Nội sử dụng và phải cam kết cống hiến cho thành phố trong một thời gian nhất định.

Cấp độ thứ hai là chương trình xuất sắc mang tên Next 1.000. Theo đó, Hà Nội dự kiến dành khoảng 40 tỷ đồng mỗi năm để tuyển chọn khắt khe các cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp thuộc các ngành công nghệ chiến lược.

Những cá nhân được lựa chọn sẽ được TP Hà Nội tài trợ toàn bộ học phí và cử đi đào tạo tại các cơ sở giáo dục thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Sau khi hoàn thành chương trình học, các học viên phải cam kết làm việc cho Hà Nội ít nhất 5 năm. Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chương trình này sẽ được triển khai ngay từ năm 2026.

Hà Nội hướng tới mục tiêu "đào tạo tinh hoa"

Không dừng lại ở đó, ông Tuấn cho biết TP Hà Nội đang hướng tới một hướng đi dài hơi hơn với mục tiêu "đào tạo tinh hoa". Ở mô hình này, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Nội vụ để xây dựng lộ trình phát hiện và bồi dưỡng nhân tài từ rất sớm.

Cấp độ đầu tiên của chương trình đào tạo tinh hoa là tuyển chọn học sinh xuất sắc ngay từ bậc THCS, cụ thể là lớp 6. Những học sinh này sẽ được tách riêng để đào tạo theo chương trình nâng cao, toàn diện hơn, có sự hỗ trợ mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đội ngũ chuyên gia trong nước, quốc tế.

Ở cấp độ cao hơn, TP Hà Nội hướng tới việc "chọn lọc gen" để đào tạo tinh hoa xuyên suốt đến khi trưởng thành. Có thể lựa chọn người ngay từ lúc sinh ra, thậm chí còn đang kiểm chứng khoa học về thai giáo để lựa chọn.

Quang cảnh hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND TP Hà Nội với thanh niên năm 2025. Ảnh: Hùng Thập

Theo ông Tuấn, đây là mô hình mà nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai, và Hà Nội đang từng bước tiếp cận theo hướng thận trọng, có kiểm chứng khoa học.

Với lực lượng trẻ hiện nay, Hà Nội sẽ tổ chức tuyển chọn để đưa vào các chương trình đào tạo trọng điểm, từ đào tạo nhân lực số đến tham gia Next 1.000. Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, chỉ sau vài năm, Hà Nội có thể hình thành được một lực lượng lao động chất lượng cao, trước hết phục vụ trực tiếp cho bộ máy chính quyền và các dự án phát triển của Hà Nội, sau đó đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp toàn cầu đầu tư vào Thủ đô.

Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong các nghị quyết, chương trình hành động của TP, phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt” đã được xác định làm nguyên tắc điều hành, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và một nhiệm vụ chỉ giao cho một đầu mối xuyên suốt.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội kỳ vọng thanh niên Thủ đô cũng sẽ xác định cho mình những mục tiêu cụ thể, rõ ràng để tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và UBND thành phố.

Chủ tịch Hà Nội bày tỏ mong muốn thanh niên tiếp tục nỗ lực rèn luyện, bồi đắp tri thức, kỹ năng, ngoại ngữ, tư duy đổi mới sáng tạo, đồng thời đề cao đạo đức nghề nghiệp, giữ vững bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới, khó và phức tạp mà thực tiễn phát triển của Thủ đô đang đặt ra.